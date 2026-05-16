鉅亨網新聞中心 2026-05-16 17:30

三星電子勞資衝突持續惡化。管理層於週五（15 日）罕見發表無條件對話提議並公開道歉，然而工會仍堅持將依計畫於 5 月 21 日至 6 月 7 日展開為期 18 天的總罷工，並表明罷工結束後才願重回談判桌。

根據《韓聯社》報導，三星電子勞資雙方於 5 月 11 日至 13 日經韓國中央勞動委員會兩度調解，卻因績效獎金（OPI）發放比例等核心分歧無法弭平，調解宣告失敗。

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工會隨即向管理層發出最後通牒，要求公司代表理事須於 15 日上午 10 時前，就「績效獎金制度透明化」及「廢除獎金上限」等訴求給出明確答覆。

管理層隨後罕見發出正式公文，表示「將視工會為大家庭與命運共同體，以開放心態、不設任何條件進行對話」，並以全體高層聯署方式發表向國民道歉的聲明，簽署人包括執行副會長全英贤、執行會長盧泰文等多名高層主管。

聲明中，管理層亦呼籲工會正視現實：「我們身處競爭極為激烈的時代，半導體產業屬資本密集型，生產流程必須 24 小時不間斷運行，一旦無法履行對客戶的承諾，將徹底失去信任。」

面對管理層罕見的低姿態，工會主席崔勝浩回應冷淡，直言「這份公文感覺不像是發給我們的」，並強調雙方交涉可以隨時進行，但必須等到 6 月 7 日罷工結束後再議。

目前已有約 4.1 萬名工會成員表明願意參與罷工，若資方談判態度持續強硬，實際參與人數恐突破 5 萬人。

在經濟衝擊方面，崔勝浩此前估計，若罷工持續 18 天，即便三星啟動備用產能，單日營業損失仍可能高達 1 兆韓元，累計損失恐達 20 至 30 兆韓元。

《韓聯社》則引述分析指出，若將設備重啟費用與進出口損失一併計入，總損失恐超過 40 兆韓元，中長期更可能導致客戶流失並衝擊半導體供應鏈。

南韓政府對此次罷工高度警戒。韓國產業通商資源部部長金正寬於週四（14 日）在社群媒體發文，強調「無論如何都必須阻止罷工」，並警告政府將不可避免地啟動緊急調解機制。

值得注意的是，緊急調解的啟動權限通常屬於勞動部部長，由主管經濟事務、非勞動主管機關的產業部長主動提及此一機制，在韓國屬首例，充分顯示政府對此次罷工衝擊半導體產業鏈的高度憂慮。

值得注意的是，這場勞資對立其實不是所有人都站在同一邊。三星電子內部的半導體（DS）部門與設備體驗（DX）部門之間，已出現明顯立場分歧。

DX 部門工會成員抱怨在勞資談判中遭邊緣化，已向法院申請禁令，要求暫停以 DS 部門員工為主體的「跨企業工會三星電子支部」所主導的談判，並對該工會的代表性及決策程序提出異議。

數百名 DX 部門成員更共同籌集律師費，準備透過法律途徑維權；部分成員對工會在爭議期間將會費調漲至 5 萬韓元表示強烈不滿，宣布退出工會，並將該筆費用改作訴訟費用。

若 DX 部門的禁令申請獲法院認可，此次罷工的合法性將面臨重大挑戰。

三星電子少數股東團體「韓國股東運動總部」於 14 日宣布，將同時對三星電子董事會、管理層及工會採取法律行動。

股東方面認為，工會要求「以營業利益的 15% 統一支付績效獎金」違反《商業法》所規範的「資本忠誠原則」，形同以勞動費用名義變相非法分配利潤，侵害股東財產權。

股東運動總部更將此次罷工定性為「非法罷工」，警告「半導體生產中斷及公司價值受損，將被視為對股東財產權的直接且蓄意侵犯」，並揚言將向所有參與罷工的工會成員提起大規模民事求償訴訟。

法律層面，三星電子已於 4 月 16 日向水原地方法院申請「禁止違法罷工行為」臨時處分，法院預計於 5 月 20 日前公布裁決。