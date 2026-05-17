花旗減碼南韓股市！示警市場過熱、超買程度遠超美股
鉅亨網新聞中心
花旗銀行 (C-US) 近期對南韓基準股價指數 KOSPI 的多頭部位進行部分獲利了結，削減約一半倉位，理由是市場出現過熱跡象，加之全球利率走升帶來的風險持續升溫。
花旗在最新報告中指出，全球利率已突破關鍵區間，再度引發市場對殖利率走高是否將拖累股市的討論。
該行認為，標普 500 出現溫和回調在預期之內，但目前金融條件尚未緊縮至足以觸發大規模拋售或終結多頭格局的程度。
然而，南韓市場卻呈現截然不同的面貌。花旗表示，KOSPI 的超買程度遠超美股，且出現更多預警訊號，包括南韓本土散戶投資人情緒過度亢奮。
KOSPI 今年以來累計漲幅已達 74%，躋身全球表現最佳股市之列，此波漲勢主要由晶片製造與科技股領銜，受惠於市場對 AI 需求前景日趨樂觀的預期。
不過，花旗強調，此次減碼操作並不意味著該交易策略已告終結，而是風險已升高至必須對部分部位鎖定獲利的程度，同時保留另一半倉位，以便行情延續時仍能從中受益。
在利率動向方面，花旗亦注意到英國與日本長天期殖利率出現突破，並示警若油價長期維持高檔，可能導致殖利率曲線進一步陡峭化，尤其在美國。
隨著美國與以色列持續對伊朗展開軍事行動，市場對利率走升的疑慮明顯加重，油價飆漲更導致全球通膨在 3 月及 4 月大幅攀升。
花旗表示，目前正密切關注金融條件是否將進一步加速緊縮，並坦承利率與股市之間的互動關係，仍是與客戶溝通的核心議題。
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