鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 07:30

根據 2026 年 5 月公布的最新 13F 報告，「後巴菲特時代」的波克夏 · 海瑟威 (Berkshire Hathaway) 第一季投資布局出現明顯調整，除了重返航空股外，波克夏第一季也同步調整大型科技與消費持股，引發市場關注。

巴菲特 (Warren Buffett) 於 2025 年底卸任執行長，並交棒給阿貝爾 (Gregory Edward Abel)，但續任董事長協助營運。

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此次公布的 13F 報告，也是波克夏在正式進入「後巴菲特時代」後，首份完整持股調整資料，被市場視為新管理團隊投資方向的重要風向球。

文件顯示，波克夏第一季大舉重返航空股市場，建立價值超過 26 億美元的達美航空 (DAL-US) 部位，象徵巴菲特時代曾全面撤出的航空布局，如今正式回歸。

此外，除了重返航空股外，波克夏第一季也同步調整大型科技與消費持股。

波克夏增持 Alphabet A (GOOGL-US)，使 Alphabet 躍升為波克夏第七大持股。

公司亦加碼紐約時報 (NYT-US) 與美國房屋建商 Lennar (LEN-US)，反映其持續看好數位廣告、媒體與美國房市相關題材。

市場普遍認為，這與前投資經理康姆斯 (Todd Combs) 離職後的部位調整有關。萬事達卡與 Visa 被視為康姆斯加入波克夏後最具代表性的投資之一，而亞馬遜長期也被市場認為屬於康姆斯主導的布局。

巴菲特目前仍擔任波克夏董事長，並持續每週進辦公室工作 5 天。現任執行長阿貝爾表示，在投資與資本配置決策上，仍會與 95 歲的巴菲特密切討論，包括第一季恢復股票回購等重大決策。

值得注意的是，波克夏目前現金水位已逼近 4,000 億美元歷史新高。巴菲特近期也坦言，當前市場環境並不理想，難以找到具吸引力的大型投資標的。