全球債市集體慘崩 通膨升溫引爆投資人恐慌

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 13:07

伊朗戰事持續延燒、國際油價大漲，加上全球通膨壓力再度升溫，全球債券市場週五 (15 日) 遭遇全面拋售，美國、日本、英國與歐洲公債殖利率同步飆升，債市也開始大舉押注「全球升息循環」可能再度回歸。

全球債市集體崩跌 通膨升溫引爆投資人恐慌 (圖：REUTERS/TPG)

對通膨變化最為敏感的長天期公債儼然成為重災區，美國 30 年期公債殖利率週五攀升至 5.121%，創 2025 年 5 月 22 日以來最高水準，並逼近 2023 年波段高點。

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美國 10 年期公債殖利率單日大漲 12 個基點至約 4.6%，並創下自 2025 年 4 月川普關稅風暴以來最大單週升幅。

回顧週三 (13 日)，美國財政部標售 30 年期公債時，得標殖利率更創下 2007 年 8 月以來新高，顯示投資人對未來通膨與財政風險要求更高報酬。

伊朗戰爭推升能源價格，普遍被視為引爆這波債市震盪的核心原因之一。

由於「川習會」未能在伊朗戰事與荷姆茲海峽問題上取得突破，市場對原油供應中斷的擔憂進一步升高，布蘭特原油價格週五大漲 4%，突破每桶 109 美元，進一步加劇市場對全球通膨重新升溫的憂慮。

投資人也開始重新調整對聯準會 (Fed) 政策路徑的預期。

利率期貨市場顯示，市場越來越相信聯準會不僅短期內不會降息，甚至可能在今年底或 2027 年初重新升息。

印第安納州 Mindset Wealth Management 投資組合經理 Seth Hickle 研判：「在通膨依舊頑強的情況下，高利率可能維持更久。高利率環境將進一步衝擊房市、企業融資與消費者購買力。」

法國興業銀行美洲研究主管 Subadra Rajappa 表示：「債券殖利率看起來已開始失控。市場不只是在測試聯準會，也是在向國會發出警告。」

她認為，高利率若持續維持，將進一步推高政府融資成本，並壓抑經濟活動。

除了名目殖利率攀升外，市場也關注「實質殖利率」快速走高。美國 10 年期抗通膨公債 (TIPS) 實質殖利率升至 2.083%，創下 3 月底以來最高，反映市場認為聯準會目前沒有急於降息的空間。

名目殖利率 = 未扣除通膨的市場殖利率

實質殖利率 = 扣除通膨後的實際報酬率

紐約 ING 全球利率與債務策略主管 Padhraic Garvey 表示：「當實質殖利率上升時，代表市場認為聯準會距離降息還很遙遠。」

債市劇烈波動也開始衝擊股市。全球股指週五普遍下跌 1% 至 2%，標普 500 與那斯達克指數自週四寫新高後回落。

市場人士指出，美股近期漲勢過度集中於 AI 概念股，已逐漸與經濟基本面脫節。尤其在能源價格飆升、地緣政治風險升高的背景下，市場開始質疑 AI 熱潮是否過度推升估值。

Slatestone Wealth Management 首席市場策略師 Kenny Polcari 表示：「市場終於意識到自己跑太快了。投資人之前過度沉迷 AI 行情，忽略債市與經濟數據早已發出的警訊。」

除了美國外，全球債市壓力已迅速蔓延。

歐元區公債殖利率同步攀升，同時，英國 30 年期公債殖利率則升至 28 年新高，英國 10 年期公債殖利率升至 5.17%，創 2008 年以來最高。

市場擔憂工黨地方選舉慘敗後，英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 恐面臨更大政治壓力，投資人對英國財政政策的疑慮加深，也從原本預期英國央行降息，轉為押注年底前至少升息兩次。

另外，在批發通膨數據強勁後，日本公債殖利率週五也寫下新高，日本 30 年期公債殖利率更歷史性升破 4%，創 1999 年發行以來首見，市場押注日本央行可能進一步升息。

日本市場近期傳出政府可能推出額外預算刺激經濟，亦引發市場對財政赤字擴大的擔憂。

AllianceBernstein 首席美國經濟學家 Eric Winograd 表示，市場目前開始重新檢視各國財政可持續性問題，「當投資人開始質疑英國後，就會開始思考下一個會不會是日本，甚至是美國。」

市場也再度出現「債券義勇軍團」(bond vigilante) 回歸的討論。所謂債券義警，是指投資人透過要求更高殖利率，迫使政府控制支出與財政赤字。