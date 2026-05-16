鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-16 20:00

南韓半導體巨頭三星電子正面臨創紀錄的勞資危機，超過 4.5 萬名員工威脅自下周四 (21 日) 起發動公司史上最大規模罷工，抗議獎金分配方案嚴重不公。這場風波不僅引發南韓政府與外資震動，更對全球 AI 供應鏈構成潛在威脅。

衝突核心在於三星將巨額利潤集中獎勵給記憶體晶片部門員工。隨著全球 AI 熱潮推升記憶體晶片價格，三星提出給予 2.7 萬名記憶體部門員工最高達年薪 607% 的獎金，而負責為輝達、特斯拉研發 AI 晶片的 2.3 萬名邏輯晶片與晶圓代工員工，獎金僅為年薪的 50% 至 100%。這種近五倍的薪資鴻溝引發強烈反彈。

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工會負責人崔承浩直言：「記憶體員工拿 5 億韓元獎金，代工員工僅 8000 萬韓元，誰還有積極性？」

一名平澤廠區工程師透露，團隊近兩年人員大幅縮減，大量同事跳槽至競爭對手 SK 海力士。SK 海力士近年取消獎金上限，員工獎金一度達三星的三倍以上，導致三星技術人才嚴重外流。

根據摩根大通測算，若罷工持續，三星營業利潤恐損失 21 兆至 31 兆韓元 (約 140.8 億至 207.9 億美元)，營收損失約 4.5 兆韓元。

但工會指出，這種分配機制將扼殺三星打造「全球唯一全品類一站式半導體服務商」的戰略目標，特別是會長李在鎔定下的「2030 年躋身全球邏輯晶片龍頭」的宏願。

高麗大學法學教授朴智順警告，若三星開了靠罷工妥協的先例，未來各大南韓企業在勞資談判中將徹底陷入被動。

一名擁有 30 年資歷的研發人員在集會現場坦言，身邊同事紛紛離職，自己也已遞交美光公司的求職申請，「早已沒有身為三星員工的榮譽感」。