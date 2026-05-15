鉅亨網新聞中心 2026-05-15 13:40

據韓媒《Chosun Biz》引述業內人士消息，三星電子周四 (14 日) 已啟動緊急管理系統，並開始制定應對措施，預計將會減產，因為擔心工會罷工可能導致大規模生產中斷和品質問題。

這是由於半導體產業的特殊性，必須在罷工前就開始進行產量和品質控制，以最大程度地減少損失。

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工會拒絕資方重啟談判呼籲

三星電子全國工會 (NSEU) 已經宣布，將於 5 月 21 日至 6 月 7 日展開為期 18 天的總罷工，預計參與人數超過 4.3 萬人，甚至可能突破 5 萬大關。三星工會表示，他們願意在 6 月 7 日後進行對話，但罷工將持續。

此次罷工的引爆點在於績效獎金的發放與人工智能 (AI) 帶來的利潤增長掛鉤。工會要求取消現行的獎金上限，並主張將營業利潤的 15% 用於員工獎金；然而，管理層僅提議將 10% 營業利潤用於獎金，並額外提供一次性補償。雙方在 5 月 13 日至 14 日的政府斡旋談判中最終破裂，導致工會決定如期舉行總罷工。

潛在影響巨大

專家警告，這場罷工恐造成多重負面影響。若生產線完全停擺，預計每日損失可達 1 兆韓元 (約 6.7 億美元)，總體直接與間接損失甚至可能飆升至 100 兆韓元。

另外，由於半導體製程極為精密，一旦停工，即便罷工結束，恢復正常產能與良率可能需要數周甚至數月的時間，形成所謂的「技術債」。

在 AI 晶片需求激增之際，輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 等大客戶極度重視供應穩定度。供應鏈的不穩定可能引發客戶轉向 TSMC 或 SK 海力士，甚至讓中國企業如長鑫存儲 (CXMT) 填補市場空缺。

政府擬介入仲裁

面對迫在眉睫的危機，三星已進入「緊急管理」狀態，並提前調整產量與質量控管，以降低罷工帶來的衝擊。由於三星銷售額占南韓 GDP 高達 12.5%，南韓產業部長警告，若罷工導致國家競爭力受損，「緊急仲裁權」將是不可避免的選擇，屆時罷工將被強制停止 30 天以進行調解。

南韓產業通商部長金正官透過 Facebook 發布長文稱，「無論如何都必須阻止罷工，作為產業部長，我認為如果罷工發生，緊急仲裁將是不可避免的。」