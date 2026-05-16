鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-16 11:30

《TechCrunch》報導，美國總統川普與美國官員代表團在與中國國家主席習近平進行兩天高層會談後，於周五 (15 日) 離開北京。

白宮隨行記者透露，在登上空軍一號 (Air Force One) 前，白宮幕僚與媒體記者必須交出此次中國行期間取得的各種物品，包括工作用拋棄式手機、識別證以及中國發放的胸針徽章。搭乘空軍一號的人員在飛機階梯下方，將這些物品丟進一個回收箱中。

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《紐約郵報》白宮記者 Emily Goodin 在 X 平台發文寫道，「任何來自中國的東西都不准帶上飛機。」

此次訪問期間的照片顯示，多名美國代表團成員，包括川普、白宮通訊主任 Steven Cheung、蘋果執行長庫克 (Tim Cook)，以及輝達執行長黃仁勳與美國特勤局人員，都曾在西裝領口佩戴相關徽章。

Goodin 並未解釋為何官員與記者必須丟棄這些物品，但外界普遍認為與安全考量有關。

儘管此次峰會氣氛看似友好，但鑑於中國的情報與間諜能力，仍被美國視為主要戰略對手之一。美國及其盟友長期指控中國從事間諜活動與網路攻擊。

外界認為，部分受贈物品可能遭植入監聽設備，這種情況過去曾在各國政府間發生。