Marvell重挫16%、美光大跌13% 晶片股遇6年來最慘單日跌幅
鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，晶片股周五 (5 日) 遭到大舉拋售，投資人撤出動能型股票，導致半導體產業出現六年多來最慘烈單日跌幅。根據道瓊市場數據，費城半導體指數周五收盤重挫 10.3%，創下 2020 年 3 月 16 日以來最大單日跌幅。
個股方面，美光 (MU-US) 大跌 13.3%，英特爾 (INTC-US) 重挫 11.3%，AMD(AMD-US) 下跌 10.9%，博通 (AVGO-US) 下跌 7.9%，輝達 (NVDA-US) 下跌 6.2%，Marvell(MRVL-US) 重挫 16.7%。
Nicholas Wealth Management 創辦人 David Nicholas 表示，「許多非科技類股表現仍相當穩健，顯示這更像是一場半導體產業修正，而非市場全面避險。」
例如，醫療保健、必需消費品、公用事業及金融類股周五皆逆勢上漲。
不過，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 呼籲投資人「換個角度思考」。
他表示，「沒有任何資產能每天持續上漲。」
Rasgon 指出，半導體類股已成為市場最擁擠交易之一，因為「這是唯一持續有效的投資主題」。即使經歷周五重挫，費半今年迄今仍累計上漲超過 70%。
談到當天跌勢，他認為部分投資人可能是為了準備參與像 SpaceX 這類備受矚目的 IPO，先賣出獲利豐厚的持股，以便未來購買 SpaceX 股票。
Zacks Investment Management 首席市場策略師 Brian Mulberry 認為，周五晶片股下跌主要有兩大原因。首先，當天公布的就業報告優於預期，可能讓市場擔憂聯準會 (Fed) 進一步升息，因強勁的勞動市場顯示經濟足以承受更高的資金成本，以對抗通膨。而更高的資金成本將不利企業未來獲利成長。
其次，本周稍早博通財報也對整體晶片產業帶來壓力。投資人對博通未提高明年超過 1,000 億美元 AI 晶片營收預測感到失望。
Mulberry 表示，儘管 AI 晶片營收年增超過 143%，但公司卻沒有上調展望，「這讓市場感到困惑。」
Wedbush 分析師 Matt Bryson 則認為，投資人可能愈來愈擔心記憶體市場基本面變化，以及未來供給超過需求的風險。目前，記憶體與儲存裝置製造商一直是 AI 熱潮下供應短缺的主要受惠者，並藉此提高產品售價。
Bryson 指出，「供需失衡有兩種可能。不是需求遭到破壞，就是供給增加過多。」
關於後者，他提到，根據《彭博》報導，南韓記憶體大廠 SK 海力士正準備在 2031 年前將 DRAM 晶圓產能擴大一倍。同時，根據 TrendForce 報告，另一家南韓記憶體大廠三星電子也計劃明年擴大 DRAM 相關投資及採購規模。
不過 Bryson 強調，即使這些擴產計畫最終落實，對市場供需的實質影響恐怕也要到 2029 年之後才會逐漸顯現。
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