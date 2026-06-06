鉅亨網新聞中心 2026-06-06 10:01

美股周五 (5 日) 出現近年罕見的全面性拋售，費城半導體指數 (SOX) 暴跌 10.26%，創下 2020 年 3 月新冠疫情引發市場恐慌以來最大單日跌幅。若加計前一交易日 2.15% 的跌幅，費半指數兩天累計重挫約 12%，半導體族群市值合計蒸發約 1.3 兆美元，寫下產業史上最大規模市值縮水紀錄。

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這場被市場稱為「黑色星期五」的暴跌，背後來自企業基本面、總體經濟與市場情緒三股力量同時共振。

博通第二財季營收達 221.9 億美元，年增 48%；淨利年增 88%，表面上仍屬亮眼成績。然而，在 AI 狂潮推動下，市場對 AI 晶片公司的要求早已從「高速成長」提升至「成長必須持續加速」。

博通預估 2026 財年第三季 AI 半導體營收約 160 億美元，雖然年增超過 200%，但仍低於市場預估的 172 億美元；全年 AI 晶片營收預估約 560 億美元，也低於分析師平均預估的 576 億美元。

更令投資人失望的是，公司僅重申 2027 財年 AI 晶片營收超過 1,000 億美元的目標，而非進一步上調預測。此外，軟體業務營收 718 億美元，也低於市場預期的 732 億美元。

執行長陳福陽 (Hock Tan) 在法說會上透露，重要客戶 Alphabet(GOOGL-US)旗下 Google 未來可能進一步推動 AI 晶片供應鏈多元化策略，引發市場對博通長期成長空間的擔憂。

在財報公布前五個交易日，博通市值已因 AI 樂觀情緒暴增約 2,700 億美元。當市場期待的是「超級驚喜」，結果卻只獲得「普通超預期」，獲利了結賣壓隨即爆發。

博通周四暴跌 13%，創下美國上市公司史上第四大單日市值蒸發紀錄，市值一天縮水約 2,860 億美元；周五再跌 7.9%，兩天累計跌幅接近 20%。

恐慌情緒迅速擴散至整個 AI 供應鏈。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 下跌約 6%，單日市值蒸發超過 3,000 億美元；超微 (AMD-US) 與英特爾 (Intel)(INTC-US) 均跌約 11%；美光 (Micron Technology)(MU-US) 重挫 13%；邁威爾科技 (MRVL-US) 暴跌近 17%。

除了企業財報帶來的衝擊外，當天公布的美國 5 月非農就業報告更進一步加劇市場恐慌。

美國勞工部數據顯示，5 月非農新增就業 17.2 萬人，遠高於市場預期的 8.5 萬人；4 月數據從 11.5 萬人上修至 17.9 萬人；3 月則上修至 21.4 萬人，兩個月合計增加 9.3 萬人。

失業率維持 4.3%，平均時薪月增 0.3%、年增 3.4%，顯示美國經濟仍具高度韌性。

然而，對股市而言，強勁經濟數據反而成為壞消息。

市場原本期待聯準會 (Fed) 最快明年恢復降息，但非農數據公布後，利率市場迅速改變看法。根據 CME FedWatch 工具，截至周五收盤，市場已開始押注聯準會在 2026 年底前升息的機率達 67.7%，其中升息 1 碼 (25 個基點) 機率達 42.6%。

受到政策預期轉變影響，美國 10 年期公債殖利率升至 4.54%，單日上升約 7 個基點；2 年期公債殖利率同步攀升，美元走強，黃金與白銀等貴金屬價格則分別重挫超過 2% 與 5%。

分析師指出，半導體股本質上屬於高久期資產，其估值高度依賴未來數年的獲利成長，因此對利率變動極為敏感。當市場開始重新評估升息風險時，高估值科技股首當其衝。

事實上，費半指數在暴跌前才剛於 6 月 3 日創下歷史新高，年內漲幅一度達 75% 至 97%。即使經歷本輪重挫，今年以來漲幅仍高達 73%。

極端的漲幅也意味著市場擁擠交易程度達到高峰。

過去數月，投資人逐漸形成「逢低買進 AI 晶片股」的固定思維，只要股價回檔便有大量資金進場承接。然而，當博通財報與非農數據雙重衝擊同時出現時，這套策略首次失效，引發程式交易、量化基金與槓桿資金同步撤離，形成踩踏效應。

市場同時也關注馬斯克旗下 SpaceX 傳出正籌備估值高達 1.75 兆美元的 IPO 計畫。部分分析師認為，在如此龐大的資金需求下，市場對高估值科技資產的容忍度正面臨考驗，進一步加劇科技股賣壓。

儘管短期市場信心受挫，但產業基本面並未出現明顯惡化。

SK 海力士 (SK Hynix) 也透露，目前高頻寬記憶體 (HBM) 庫存僅約 4 周水位，2026 年產能已全數售罄。

多家研究機構認為，AI 基礎設施投資週期並未改變，本次修正更像是對過高估值與過度樂觀預期的一次重新定價。

市場下一個關鍵觀察點，將落在 6 月 17 日至 18 日聯準會利率決策會議，以及即將公布的美光、台積電等半導體龍頭最新財報與展望。

若後續數據持續驗證 AI 需求強勁，本輪回檔可能只是牛市中的估值修正；但若通膨與就業持續強勢，迫使聯準會採取更鷹派立場，科技股估值恐面臨進一步壓縮。