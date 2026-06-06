鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-06 08:10

美國總統川普週五 (6 日) 進一步證實，其團隊正研究讓美國民眾持有人工智慧 (AI) 公司股份的構想，並透露最快下週就將與 AI 產業高層舉行會議，討論相關議題。

川普拋AI全民持股構想 傳美國政府研議入股OpenAI、SpaceX等企業 (圖：shutterstock)

川普在空軍一號上向媒體表示：「這是一個非常有趣的想法，幾乎可以讓它成為與美國人民的合作夥伴關係。我們會研究看看。」

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川普預計下週在白宮會見各大 AI 企業領導人。雖然川普沒有點名具體公司，但美國從事 AI 領域的最大公司是 Google、微軟、OpenAI、SpaceX 和 Anthropic，後兩家預計將在未來幾週內上市。

川普將對 AI 潛在投資，比擬為美國政府去年取得英特爾 (INTC-US)10% 股權的案例，並聲稱這筆投資已為美國帶來可觀回報。

不過，隨著 AI 快速發展，美國民眾對其潛在風險與影響的疑慮持續升溫，整體態度也日益趨於保守，川普透露，推動政府入股 AI 企業的另一項重要考量，在於改善民眾對 AI 技術的觀感。

川普認為：「如果美國人能夠從 AI 成功中受益，美國人就會更喜歡它。」

數位新聞媒體 NOTUS 週四報導，美國政府高層官員已與多家 AI 企業展開初步討論，內容包括政府是否可能擁有部分 AI 公司的股份。

有知情人士透露，與傳統國家投資不同的是，目前討論方向並非由政府直接出資購股，而是由企業自願提供部分股權給政府，未來相關收益可用於公共建設，甚至發放所謂的「AI 紅利 (AI Dividend)」。

事實上，OpenAI 今年 4 月便曾提出「公共財富基金 (Public Wealth Fund)」概念，希望讓全民共同分享 AI 創造的財富，某種程度上與目前華府討論方向不謀而合。

雖然市場第一時間擔心政府入股可能成為監管升級前兆，但多位分析人士認為，對 AI 產業而言，這反而可能是一張「監管保單」。

AI 數據分析平台 Reflexivity 共同創辦人 Giuseppe Sette 指出，川普政府目前展現出的態度並非加強監管，而是希望確保美國在 AI 競賽中維持領先地位。他表示，華府越來越認為 AI 如同核武一般屬於國家戰略資產，「你必須擁有它」。

PitchBook 分析師 Harrison Rolfes 認為，若 OpenAI 與政府建立更緊密關係，阿特曼未來在 AI 監管政策制定過程中將擁有更大影響力。他直言，政府持股某種程度上就是 AI 企業的「監管保險」。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 也持相同看法。他表示，AI 實驗室寧可坐上決策桌，也不願與政府站在對立面。如果企業願意讓出部分股權，代表他們認為換取的利益更大，甚至可能是在避免未來出現更激進的監管措施，例如全面國有化。

這項構想出現的背景，正值美國社會對 AI 快速發展疑慮升高之際。能源密集型資料中心興建、就業遭 AI 取代等議題，近月引發地方政府、社區團體甚至宗教領袖關注。

根據 YouGov 今年 5 月民調，高達 71% 的美國成年人認為 AI 發展速度過快。分析人士認為，若民眾能透過股權或 AI 紅利直接分享產業成果，有助於降低社會反彈聲浪。

不過，並非所有 AI 企業都能從中受惠。Gil Luria 指出，若 OpenAI 最終與政府建立特殊合作關係，而 Anthropic 未能取得相同待遇，後者可能在未來 IPO 市場競爭中處於劣勢。

Anthropic 本週稍早才宣布已提交首次公開募股 (IPO) 申請文件，而市場也盛傳 OpenAI 正加速推進上市計畫。分析師認為，在目前 AI 爭議升溫背景下，若能獲得美國政府背書，將有助於提升投資人對 OpenAI 未來 IPO 的信心。

不過，也有學者提醒，真正的挑戰並非政府是否入股，而是如何在鼓勵創新與避免權力過度集中之間取得平衡。