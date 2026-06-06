鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-06 11:00

熟悉美國中央司令部 (CENTCOM) 行動的官員透露，過去兩個月，美軍統計進出荷姆茲海峽的商業船舶航次接近 1000 艘，高於民間機構靠船舶訊號發射器 (transponder) 所估算的數據。

該官員表示，自 4 月 8 日美國與伊朗停火生效以來，軍方透過持續性的空中、海上與太空監控系統追蹤船舶動向。統計顯示，大多數航行船隻為大型貨櫃船與貨輪，未納入傳統木製帆船等小型船舶。

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儘管如此，這項數據仍遠低於美國總統川普於 2 月底對伊朗發動軍事行動前的水準。當時每天有超過 100 艘船舶通過這條全球重要的石油與天然氣運輸通道，然而戰事爆發後，荷姆茲海峽實質上遭到封鎖，推升全球能源價格大幅上漲。

不過，美軍最新統計顯示，荷姆茲海峽的商業航運活動可能比市場以為的更為活躍。船舶訊號數據顯示，自 4 月 8 日以來僅記錄到約 650 艘次通行，其中 402 艘為出港、約 260 艘為入港。

美方統計數據較高，部分原因可能是愈來愈多船舶關閉訊號發射器航行，以避免遭伊朗發現。

當被問及目前有多少石油經由荷姆茲海峽出口時，川普周五 (5 日) 表示：「很多。」

他在空軍一號上向媒體表示：「我不想說具體數字，但非常多。有大量石油正流向全球市場，只是外界並不知道。這也是為什麼油價是每桶 97 美元，而不是 300 美元。」

國際油價目前保持在每桶 100 美元以下，倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨周五報每桶 93.09 美元，美國西德州中級原油 (WTI) 報每桶 90.54 美元。

過去一周以來，布蘭特共上漲 1.18%，WTI 周漲幅則達 3.64%，是近三周以來首度周線收紅。

目前荷姆茲海峽已成為美伊停戰談判中的關鍵爭議點。伊朗多次暗示希望保留控制權，甚至可能向過境船舶徵收通行費，美國則堅持海峽必須維持自由開放。

近幾周來，美軍已低調重啟恢復海運流量的行動，協助商船沿著靠近阿曼海岸、而非伊朗海岸的無水雷航道航行，必要時並提供安全保護。

美軍 5 月初曾展開「自由航行」計畫，協助船隻離開荷姆茲海峽，但伊朗對離港船舶發動攻擊，導致其他航運公司不敢跟進。

不過目前航運活動似乎仍持續進行。即便本周伊朗向科威特國際機場發射大量無人機與飛彈，造成 1 人死亡、逾 60 人受傷，並攻擊駐紮於巴林的美軍部隊，航運並未完全中斷。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 表示，伊朗之所以發動攻擊，正是因為美方協助船隻通過荷姆茲海峽。

美國中央司令部則在聲明中指出，美軍擊落多架瞄準「合法航行於區域水域的民用船舶」的伊朗攻擊無人機。

官員表示，美軍正透過長期建立的通訊網路與準備進出荷姆茲海峽及波斯灣的商船保持聯繫，包括無線電、電話及即時通訊系統。這套機制最初由現任中央司令部司令、海軍上將 Brad Cooper 建立。Cooper 於 2021 年至 2024 年間擔任美國第五艦隊司令時，曾定期與航 運公司召開電話會議，分享航運安全最佳做法。

如今，美國海軍透過區域行動中心及位於坦帕 (Tampa) 的中央司令部總部，向航運公司提供航線規劃、通行時間建議以及潛在伊朗威脅等資訊。