鉅亨網編譯許家華
AI 晶片與資料中心基礎設施概念股再迎利多。網通與客製化 AI 晶片大廠邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 周五 (5 日) 盤後股價一度大漲 6%，主因標普道瓊指數公司宣布最新季度成分股調整，邁威爾將正式納入標普 500 指數 (S&P 500)，為近期強勁漲勢再添催化劑。
根據公告，邁威爾與電子製造服務公司 Flex(FLEX-US) 將於 6 月 22 日開盤前正式加入標普 500 指數，取代泳池設備製造商 Pool Corporation(POOL-US) 及食品製造商 Campbell"s Company(CPB-US)。消息公布後，Flex 盤後上漲約 4%，Pool 則下跌 1.2%，Campbell"s 股價變動不大。
邁威爾近期成為華爾街與 AI 投資圈焦點。公司股價本周一度大幅飆升，主因輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 執行長黃仁勳在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 期間公開表示，邁威爾有潛力成為下一家市值突破 1 兆美元的企業，引發市場熱烈討論。
市場樂觀情緒隨後進一步升溫。投資銀行 Stifel 將邁威爾目標價由 230 美元大幅調升至 321 美元，調幅接近 40%。分析師 Tore Svanberg 指出，執行長 Matt Murphy 於 COMPUTEX 發表的主題演講，再次驗證市場長期看好的 AI 資料中心與資料基礎設施投資趨勢，並與公司先前於 2027 財年第一季 (F1Q27) 財報電話會議提出的成長藍圖高度一致。
不過，半導體族群的強勢行情在周四出現波折。
晶片大廠博通 (Broadcom)(AVGO-US) 公布最新財報後，雖然業績持續成長，但市場對 AI 業務展望抱持更高期待，導致部分投資人選擇獲利了結。受此影響，半導體類股普遍承壓，邁威爾周五正常盤重挫 16.7%，創下近期最大單日跌幅之一。
然而，即使遭遇大幅修正，邁威爾全周累計漲幅仍高達 28.5%，顯示市場對其 AI 客製化晶片 (ASIC)、交換器晶片及高速光通訊解決方案的長期前景依然高度看好。
分析師指出，加入標普 500 指數向來被視為企業發展的重要里程碑。由於大量 ETF、退休基金及被動型基金皆以標普 500 作為追蹤基準，新納入成分股通常會吸引大量被動資金進場，同時提升機構投資人配置意願與市場能見度。
歷史經驗顯示，許多企業在獲納入標普 500 後，股價往往能獲得額外支撐，原因在於追蹤指數的基金必須依照權重買進相關股票，形成穩定資金流入。
此次指數調整也涵蓋其他主要基準指數。
串流媒體平台 Roku(ROKU-US)、貴金屬礦商 Coeur Mining(CDE-US) 及類比與通訊晶片供應商 Semtech(SMTC-US) 將加入標普中型股 400 指數 (S&P MidCap 400)。
同時，眼鏡品牌 Warby Parker(WRBY-US) 及生技公司 Liquidia Technologies(LQDA-US) 將納入標普小型股 600 指數 (S&P SmallCap 600)，而 Gogo(GOGO-US) 與 Vital Farms(VITL-US) 則遭剔除。
市場人士認為，本次指數調整反映 AI 基礎設施相關企業在美國股市的重要性持續提升。隨著全球科技巨頭持續擴大 AI 資本支出，資料中心、高速網路、客製化 AI 晶片及光通訊設備需求快速成長，邁威爾正成為主要受惠者之一。
根據公司先前公布的財報，AI 相關業務已成為推動營收成長的核心引擎。隨著雲端服務供應商與超大型資料中心業者持續增加投資，加上標普 500 被動資金即將進場，市場正密切關注邁威爾能否延續近期強勁漲勢，朝黃仁勳口中的「兆美元企業」目標邁進。
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