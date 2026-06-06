鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-06 11:30

美伊衝突持續升級，波斯灣地區安全情勢驟然緊繃。美軍中央司令部 6 日證實擊落伊朗無人機並對伊朗沿岸雷達站實施空襲，巴林與科威特隨即相繼拉響全國防空警報。與此同時，美國總統川普表示將「很快」從伊朗戰事中脫身，但雙方停火協議目前仍未達成。

根據《新華社》報導，美軍中央司令部 6 日在社群媒體上發文表示，美軍擊落伊朗朝荷姆茲海峽方向發射的 4 架攻擊無人機，並隨後對伊朗戈魯克地區及格什姆島的沿海雷達站實施空襲。

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伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台另據報導，當地時間 6 日凌晨 2 時 30 分左右，荷姆茲海峽沿岸的錫里克地區傳出數聲爆炸聲。不過，目前尚無官方消息確認爆炸來源或其他詳情。

巴林內政部 6 日發表聲明，宣布全國拉響防空警報，呼籲民眾保持冷靜，前往最近的安全地點，並透過官方管道持續關注最新消息。

就在數分鐘前，科威特全境同樣響起警報聲。科威特軍方聲明指出，科威特防空部隊正積極應對「敵方」導彈與無人機攻擊，並提醒民眾，若聽到爆炸聲，是科威特防空系統攔截來襲攻擊所致。

據悉，此前每當美軍對伊朗軍事目標發動攻擊後，伊朗皆曾對駐紮於科威特、巴林等地的美軍基地展開報復打擊。

川普：「很快脫身」 但談判尚未拍板

在外交層面，川普週五（5 日）於威斯康辛州出席一場助選活動時表示，美國將迅速結束對伊朗的戰事，藉此消除推升物價的重要因素之一。

他強調，「我們很快就會從伊朗問題中脫身」，並預言「化肥價格將大幅下降，回到 4 個月前的水準」。

然而，根據《NBC》報導，川普同日坦承，伊朗領導人目前尚未與美方達成終止衝突的協議，但他話鋒一轉，強調伊朗最終「別無選擇」，只能簽署協議。

川普聲稱，美國在此次衝突中已「徹底摧毀」伊朗軍事力量，但同時承認伊朗仍保有部分導彈與無人機。

他表示：「按比例計算，（伊朗）大概還剩下 21% 至 22% 的導彈。雖然數量依然不少，但已遠不及我們剛開始發動攻擊時的規模。」

川普 3 日在白宮向媒體表示，美伊談判進展順利，協議最快可望於本週末達成。

隨著美國期中選舉日益臨近，美國各大媒體普遍認為，美伊戰事導致油價攀升、民眾生活成本增加，已對共和黨選情形成相當壓力。