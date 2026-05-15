鉅亨買基金 2026-05-15 17:35

市場上有許多台股基金，但為什麼有些基金在行情好的時候，總是漲得特別快，甚至能把同類型基金甩在後面？元大新主流基金是一檔以風格鮮明著稱的強勢代表，究竟是如何在每一次的市場噴發階段，持續交出領先同業的成績單？

1. 為什麼它能漲得比較快？

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自 2022 年底以來，在 AI 浪潮的推動下，台股展開了一段長達三年的多頭行情，不少台股基金在這波趨勢中繳出亮眼成績。其中，元大新主流基金成為近年市場關注的焦點之一。數據顯示，基金在多頭行情中的上漲動能明顯優於同類基金水準。以「 上行捕獲率（市場上漲期間的績效掌握力） 」來看，近一年達到 185%，顯著高於同類平均的 138%；拉長至近兩年與近三年，分別為 153% 與 143%，同樣持續優於同類基金水準。這意味著，當市場走升時，基金不僅能有效跟上市場漲勢，甚至具備放大報酬的能力，展現出更強的攻擊性與成長潛力。

2. 重押半導體供應鏈，驅動績效領先同業

從持股結構來看，元大新主流基金高達 84.8% 的比重集中在半導體與硬體設備領域，高於同類平均的 77.5% ，顯示其投資重心鎖定在科技產業中最具成長動能的核心環節，成功掌握本波多頭行情的主軸。同時，基金配置約 11.8% 的工業類股，意味著不僅布局於終端應用，也延伸至上游設備供應鏈。

從產業特性來看，半導體產業具備高度成長動能，在需求擴張階段往往能帶動獲利與評價同步提升。特別是在 AI、雲端運算與高效能運算需求驅動下， 半導體成為本輪資金最聚焦的核心產業 。基金高度聚焦於此一主線，使其在市場上行階段具備放大報酬的能力，先行布局的優勢，逐步反映於績效表現。

3. 不只是搭上行情，長期績效同樣站得住腳

這樣的配置，難免讓人產生「基金近期的亮眼表現，是否只是短期搭上市場熱潮所帶來的結果？」但翻開實際成績單，基金在本波行情中的成果相當具說服力。單看 近一年的報酬表現 ，元大新主流便以 309% 的驚人數字， 足足領先同類平均 達 112 個百分點； 拉長至三年與五年 ，分別為 361% 與 309% 的成績， 大幅甩開同類平均 的 287% 與 263%，顯示其在多頭行情中具備更強的報酬放大能力，能有效掌握市場主升段機會。

或許有人會質疑：『這兩三年表現這麼瘋狂，是不是因為經理人過度冒險，用高波動換來的高回報？但從風險調整後的報酬來看， 基金近一年的夏普值高達 4，高於同類平均的 3.2 ，顯示基金在多頭行情中，每承擔一單位風險所創造的報酬表現遠優於同類平均；拉長至 3 至 5 年觀察，基金與同類平均其實沒有明顯差距，代表中長期來看，基金的風險調整後報酬表現大致與同類基金相近。

4. 留意波動度略高的問題

值得留意的是，基金在去年 3 月曾更換過經理人，近一年績效便明顯領先同業，但能否持續表現強勢，仍待時間證明。同時，基金近一年標準差為 41.5，高於同類平均 37.7，代表 基金雖然具備較強上攻能力，但在市場震盪或回檔時，波動幅度也可能較大 。整體來說，若看好科技與半導體產業前景，且願意承受較高波動的人，這檔基金或許是不錯的選擇。

鉅亨投資策略

掌握科技主流趨勢，放大行情機會

元大新主流基金高度聚焦於半導體與硬體設備等核心產業，精準切入 AI 與高效能運算所帶動的結構性成長浪潮，在本波科技行情中展現出色的參與能力。對於看好台股科技與半導體長期發展的人，該基金透過集中布局市場主流趨勢，緊扣產業成長脈動，有機會在行情推升過程中放大成長紅利。

鉅亨精選基金

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