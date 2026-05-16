AI紅利養大胃口？台人瘋創投高報酬 Preqin調查：逾7成看好「這策略」躍升主流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-16 12:24

根據最新發布的《台灣私募資本投資人洞察報告》，台灣投資人對於私募股權及創投市場展現出極高的參與熱情，其中有限合夥人（LPs）對創投的回報預期更高達 20% 以上，遠超全球平均；且對次級市場的看好程度高達 7 成，也顯著高於全球。貝萊德（BlackRock） 旗下 Preqin 私募市場研究副總裁林慶其剖析台灣高資產族群在 2026 年全球 IPO 放緩下的資產配置轉型，以及次級市場如何在台灣市場迅速崛起。

AI紅利養大胃口？台人瘋創投高報酬 Preqin：逾7成看好這策略 躍升2026年主流。（圖：shutterstock)

AI 與半導體紅利 撐起台灣投資人「高報酬預期」

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針對台灣投資人對創投回報預期高於全球的現狀，林慶其指出，這種「高回饋偏好」，與近年台股的強勁表現息息相關。特別是台灣特有的產業結構，使得許多家族辦公室與高資產人士，能透過家族企業或個人脈絡直接觸及半導體產業的早期新創。

林慶其分析，在 AI、資料中心及記憶體需求爆發式成長的推動下，不少台灣投資人已從早期直接投資或天使投資中獲得豐厚回報。因此，當這些資金轉向配置創投基金時，自然會對回報抱持較高期待。

面對 2026 年全球 IPO 與退場環境的挑戰，他建議投資人應分散投資年份（Vintage Year），以應對高利率環境後的估值修正，進一步管控進場風險。

半開放式基金結構 解決私募資產流動性痛點

隨著私人銀行積極推動，台灣資金正出現從公開市場的 ETF，轉向私募領域的結構性轉變。對於高資產大戶而言，如何平衡私募資產長週期與流動性需求成為關鍵。

林慶其表示，「半開放式」或「半流動性結構」基金在其中扮演了重要角色。

「這類基金結構對重視流動性安排的家族辦公室極具吸引力，」林慶其解釋，當投資人有資金轉配置需求時，可透過贖回機制實現調配。他進一步分享 Preqin 全球調查數據指出，這並非台灣獨有現象，全球超過三分之一的家族辦公室在布局基礎建設及私募信貸時，皆視開放式基金為合適策略。

次級市場成 2026 布局焦點 看好度高達 7 成

在退場環境仍具挑戰的 2026 年，次級市場（Secondary Market）正從輔助選項晉升為台灣 LPs 的「標配」。林慶其強調，退出不確定性是目前台灣投資人最大的顧慮，而次級市場正是緩解此壓力的重要管道。

根據 Preqin 數據顯示，台灣投資人對次級市場的看好程度顯著高於全球。以私募股權為例，有超過 70% 的台灣投資人認為次級市場具備最佳投資潛力，遠高於全球平均的 52%。