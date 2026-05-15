鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-15 16:20

全球債券市場周五 (15 日) 深陷泥淖，受伊朗戰爭引發的能源價格飆升及通膨預期急劇升溫驅動，美國、日本、德國與英國的國債殖利率集體走高，多項指標觸及數十年甚至歷史新高。這場席捲全球的債市動盪，正實質性地壓縮各國央行的政策空間，並重塑市場對未來利率路徑的預期。

美債殖利率飆高

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在美國市場，國債承受了巨大的拋售壓力。基準 10 年期國債殖利率升至 4.53%，為自 2025 年 5 月以來的 1 年高位。更具指標意義的是，美國 30 年期國債殖利率已突破 5% 大關，為 2007 年以來首見。

市場普遍認為，伊朗戰爭導致原油價格上漲超過 50%，這所帶來的能源衝擊已轉化為強烈的通膨預期。這一趨勢讓投資者預期聯準會必須維持高利率，甚至可能需要進一步加息來抑制價格壓力。

對於即將上任的聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 而言，債券市場的劇烈波動已提前將其原本可能擁有的「降息選項」從桌上拿走，政策騰挪空間遭到剝奪。

日債與英債：歷史新高與政治動盪的共振

日本債市在本周同樣創下紀錄。日本 30 年期國債殖利率突破 4%，為 1999 年發行以來首次。同時，40 年期殖利率升至 4.23%，創下 2007 年推出以來的新高。

英國國債 (Gilt) 的表現更為動盪，30 年期殖利率在 5 月 12 日已升破 5.8%，觸及近 30 年來的峰值。除了戰爭造成的通膨壓力，英國國內的政治危機進一步放大了市場的脆弱性。

英國首相施凱爾 (Keir Starmer) 因地方選舉慘敗面臨領導權挑戰，市場擔憂繼任者可能採取更寬鬆的財政政策，進而擴大政府借貸規模與債券供給。

歐洲債市同步承壓

在歐洲大陸，德國 10 年期國債殖利率上升至 3.10%，為 2011 年以來最高；其 30 年期債券殖利率也升至 3.6%。義大利 10 年期國債殖利率單周上漲約 14 個基點，收於 3.87% 附近。