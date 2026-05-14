鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-15 06:00

波音 (BA-US) 股價週四 (15 日) 重挫逾 4.7%，主因是美國總統川普透露，中國將向波音採購 200 架飛機，這比華爾街原先預期訂單規模 (500 架) 少了一半以上，市場失望情緒迅速蔓延。

川普公布波音訂單後股價急殺 市場到底失望什麼？ (圖：shutterstock)

投資人原本普遍預期，中國此次可能向波音下訂約 500 架飛機，象徵美中關係回暖後的大規模採購重啟。

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不過，川普在接受《Fox News》訪問時表示，中國將購買 200 架波音飛機，消息一出立即引發市場賣壓。波音 (BA-US) 股價週四 (15 日) 午盤後急瀉而下，收盤重挫逾 4.7%，報每股 229.21 美元。

此次川普訪中被市場視為波音重返中國市場的重要契機。由於中國近十年幾乎未向波音下達大型新訂單，因此市場對此次美中高峰會寄予高度期待。

波音執行長奧特伯格 (Kelly Ortberg) 此次也隨同川普訪問中國，進一步推升市場對超大型訂單的想像空間。

不過，截至目前，波音尚未正式確認川普提及的 200 架訂單內容，公司也未立即回應媒體詢問。

華爾街近幾個月持續押注，中國可能宣布約 500 架規模的採購案。外界原先認為，隨著美中關係逐步緩和，加上中國航空需求持續回升，波音有機會迎來近年最大中國訂單。

奧特伯格 4 月底在法說會上曾表示，中國訂單「百分之百取決於美中談判與雙邊關係」，並強調，若雙方最終達成協議，他對飛機採購「高度有信心」。

當時他並未透露實際數量，僅形容會是一筆「大訂單」。如今雖然 200 架飛機仍屬大型採購案，但相較市場原先高度期待的規模，明顯低於預期，也導致投資人選擇獲利了結。