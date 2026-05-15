2026-05-15 08:50

OpenAI 週四 (14 日) 宣布，將編碼工具 Codex 整合至 ChatGPT 手機應用程式，擴大產品觸及範圍，應對包括 Anthropic 在內的 AI 代碼生成工具市場競爭，編碼工具已成 AI 企業接觸商業客戶的重要途徑。OpenAI 正跟 Claude Code 等競品角逐開發者市場。

OpenAI將Codex導入ChatGPT手機端 加速爭奪行動端AI程式設計市場(圖:shutterstock)

OpenAI 此次更新並非要開發者在手機螢幕直接寫程式，而是將智慧手機定位為多智能體工作的「移動控制台」與「指揮中心」。用戶可透過手機端 ChatGPT，無縫連接運行在雲端或 macOS 桌面的 Codex 編碼沙箱環境。

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即便通勤或外出，開發者仍能遠端查看實時代碼差異、測試截圖與終端回饋，並透過語音或文字下達新指令、審批高風險終端命令，甚至一鍵推送 GitHub Pull Request。

OpenAI 也深度適配系統底層功能，如透過 iOS「即時活動」讓開發者在螢幕鎖定追蹤背景自動化重構與測試進度。

Codex 在去年 5 月首次推出，主打多智能體工作流程，今年 2 月推出獨立 macOS 桌面應用，升級為專業開發平台，之後伴隨 GPT-5.3-Codex 模型發布，獲得更強多模態「電腦使用」能力。

專家指出，此次手機端整合被視為對 Anthropic Claude Code 的精準反擊，後者因高效移動端遠端存取在開發者社群積累高口碑，OpenAI 則藉 ChatGPT 數億用戶體量，以更低跨平台門檻奪回主動權。

從商業戰略看，這是 OpenAI 構建下一代流量入口的關鍵一步，符合其「超級應用」統一化戰略，計畫深度重組 AI 對話、專業級編碼平台與內建瀏覽器，打造全能型生態核心。