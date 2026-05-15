鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-15 12:30

「川習會」順利進行中，美股週四 (14 日) 攀至歷史新高，輝達市值首登 5.7 兆美元大關，儘管投資人正慶祝這波歷史性高點，一切看似美好的背後，一項被華爾街視為長期估值風向球的指標—席勒本益比，再度引發市場對泡沫風險的憂慮。

標普 500 席勒本益比 (Shiller Price-to-Earnings Ratio，P/E) ，又稱循環調整本益比 (Cyclically Adjusted P/E Ratio，CAPE) ，是一項相當可靠的估值工具。不同於傳統以過去 12 個月獲利計算的本益比，席勒本益比採用過去十年的通膨調整後平均盈餘。

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這項方法由席勒 (Robert Shiller) 於 1980 年代後期提出，回測資料可追溯至 1871 年，其 155 年歷史平均倍數約 17.4 倍。

根據 multpl 數據顯示，截至美東時間 5 月 14 日收盤，標普 500 席勒本益比已升至 42 以上，較前一日上升 0.34，漲幅 0.81%，正逐步逼近 2000 年網際網路泡沫時期創下的歷史高點 44.19。

(圖：multpl 數據)

席勒本益比 (CAPE) 目前為 42.18：

平均值 (Mean)：17.38

中位數 (Median)：16.09

歷史最低值 (Min)：4.78 (1920 年 12 月)

歷史最高值 (Max)：44.19 (1999 年 12 月)

歷史上，類似高檔水位僅曾出現在 1929 年美國經濟大蕭條前夕，以及 2000 年網路泡沫高峰期，因此被市場視為重要警訊。

市場分析，當 CAPE 高於歷史均值，代表市場可能估值偏高、未來長期報酬率下降。當 CAPE 低於均值，通常是長期投資的好買點，而每一次重大崩盤都始於席勒本益比的飆升。

除了估值攀高之外，美股市場集中度也同步升溫。

根據統計，目前標普 500 前十大成分股市值占整體指數比重已超過 40%，不僅遠高於長期平均，更較 2000 年網路泡沫時期約 27% 的水準高出近五成。

根據統計，目前標普 500 前十大成分股市值占整體指數比重已超過 40%，不僅遠高於長期平均，更較 2000 年網路泡沫時期約 27% 的水準高出近五成。

然而，部分分析人士提醒，目前市場與 2000 年網路泡沫仍存在本質差異。當年許多科技企業缺乏穩定獲利模式，但如今 AI 領導企業普遍具備強勁現金流與實際獲利能力。

目前科技板塊整體預估本益比約為 30 倍，仍低於網路泡沫時期超過 50 倍的極端估值水準。