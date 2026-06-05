鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-05 12:30

《The Motley Fool》報導，有些投資人看到「輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 便宜到不能忽視」這樣的說法，或許會感到意外。這家 AI 晶片龍頭自 2022 年秋季熊市低點以來，股價已飆升約 1,800%。在全球大舉投入 AI 基礎設施建設之際，輝達看起來幾乎勢不可擋。

輝達估值便宜到不能忽視嗎？(圖：Shutterstock)

然而，輝達目前的股價狀況，仍讓投資人面臨一個緊迫問題：如今看似偏低的估值，是否意味著應該買進這檔晶片股？還是過去驚人的漲幅代表未來股價上漲空間愈來愈有限？

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輝達目前本益比約為 34 倍，預估本益比約 25 倍。考量到該公司 2027 會計年度第一季 (截至 4 月 26 日) 營收年增 85%，這樣的估值無論從哪個角度來看，都不算貴。這也意味著，目前似乎沒有太多理由預期股價會大幅下跌。

不過，在經歷先前漲勢後，輝達目前市值已達 5.4 兆美元。在全球尚未有任何企業突破 6 兆美元市值之際，成長型投資人難免會問：輝達現在還值得買嗎？畢竟，短期內再複製一次 1,800% 的漲幅，看起來並不現實。

儘管如此，輝達的基本面仍為投資人留下可觀的獲利空間。由於市場預期其營收將持續大幅成長，公司獲利也有望進一步提高，而這最終將反映在股價表現上。在此條件下，輝達未來持續刷新市值紀錄的可能性仍相當高。

投資人也應記住，輝達仍有望超越標普 500 指數約 10% 的長期平均報酬率，甚至超越 VanEck Semiconductor ETF 自成立以來 29% 的平均年化報酬率。