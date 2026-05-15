鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-15 10:11

美國總統川普週四 (14 日) 表示，中國已同意採購美國石油，未來將從德州、路易斯安那州與阿拉斯加進口能源產品，成為此次美中高峰會 (川習會) 期間，雙方推動經貿合作的重要成果之一。

川普是在接受《Fox News》專訪時透露這項消息。該專訪於他在北京與中國國家主席習近平會談後播出。

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川普指出，中國對能源需求「永無止境 (insatiable appetite)」，而美國將成為中國新的重要石油供應來源。

川普表示：「他們已同意想要購買美國石油，他們將前往德州，我們會開始把中國船隻送往德州、路易斯安那州以及阿拉斯加。」

目前川普與習近平正在北京舉行為期兩天的高峰會，雙方除討論市場准入、美國企業在中國發展與中國採購美國商品外，也希望藉由具體合作，穩定近年持續緊張的美中關係。

此次峰會除了聚焦經濟與貿易議題外，台灣問題仍是雙方敏感焦點。北京方面在會談期間警告，若台灣議題處理不當，可能導致美中關係陷入極度危險局勢。

根據安排，川普與習近平週五將再度會晤，並共進茶敘與工作午餐，隨後美方代表團將返回華盛頓。