鉅亨網編譯許家華 2026-05-15 06:00

荷姆茲海峽局勢再度升高。一艘停泊於阿拉伯聯合大公國外海的商船 15 日傳出遭伊朗人員接管並駛向伊朗水域，另有一艘印度貨船日前在阿曼外海遭飛彈或無人機攻擊後沉沒。隨著伊朗持續限制荷姆茲海峽航運，美中領袖罕見同聲要求維持航道開放，全球能源與航運市場神經再度緊繃。

根據英國海事安全機構 UKMTO 通報，一艘停泊在阿聯富查伊拉 (Fujairah) 外海的船舶遭「未授權人員」登船，並被駛向伊朗方向。英國海事安全顧問公司 Vanguard 則引述企業安全官說法指出，該船是在錨泊期間遭伊朗人員控制並接管。

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富查伊拉是阿聯唯一位於阿曼灣的石油港口，也是中東重要能源轉運中心，因位於荷姆茲海峽外側，可讓部分油輪避開海峽直接出口。伊朗上周公布新版海域控制地圖時，已將富查伊拉沿岸部分海域納入其聲稱控制範圍。

另一事件則發生在阿曼外海。一艘從非洲運送牲畜前往阿聯的印度貨船 14 日遭攻擊後沉沒。印度政府譴責此次襲擊，並表示船上 14 名船員已全數獲阿曼海巡單位救起。Vanguard 指出，初步研判該船可能遭飛彈或無人機擊中，引發爆炸後沉沒。

自 2 月底美國與以色列對伊朗開戰以來，伊朗已大幅限制荷姆茲海峽通行，除伊朗自身船隻外，多數商船難以自由穿越，導致全球能源供應出現歷來最大規模之一的中斷。美國雖於上月暫停直接空襲，但同步加強對伊朗港口封鎖，局勢至今仍未降溫。

白宮 15 日表示，川普與中國國家主席習近平通話時，雙方一致認為荷姆茲海峽應維持開放，確保全球能源與航運自由流動。白宮聲明指出，習近平反對將海峽「軍事化」，也反對任何國家對通行船隻收取通行費。

白宮同時透露，習近平對增加美國原油採購展現興趣，希望降低中國未來對荷姆茲海峽的依賴。雙方也重申，伊朗不得擁有核武。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 接受 CNBC 訪問時表示，中國「會盡其所能」協助重新開放荷姆茲海峽，因這「非常符合中國利益」。戰爭爆發前，全球約五分之一的石油與液化天然氣供應需經過這條航道。

不過，美伊外交談判目前幾乎停擺。上周伊朗與美國互相否決對方提出的最新方案後，協商陷入僵局。華府要求伊朗交出濃縮鈾並停止進一步濃縮活動；伊朗則要求解除制裁、賠償戰爭損失，並承認其對荷姆茲海峽的控制權。

分析人士指出，川普正試圖爭取中國協助結束這場戰爭，因衝突拖延已逐漸成為美國 11 月期中選舉的政治包袱。但市場普遍認為，北京不太可能真正對伊朗施壓，畢竟德黑蘭仍是中國制衡美國的重要戰略夥伴。

儘管局勢緊張，伊朗近期似乎開始與部分國家達成有限通航協議。日本首相與伊朗總統通話尋求協助後，一艘日本相關油輪 14 日成功穿越荷姆茲海峽；另一艘中國超級油輪也已通行。伊朗半官方媒體《Fars》更稱，德黑蘭已與中方達成協議，允許部分中國船隻通過。

伊朗革命衛隊表示，自 14 日晚間以來已有 30 艘船隻穿越海峽，雖仍遠低於戰前每日約 140 艘的正常水準，但已較近期每日僅 5 至 7 艘明顯增加。航運數據公司 Kpler 也證實，過去 24 小時約有 10 艘船成功通行。

伊朗司法部發言人 Jahangir 則表示，扣押「違反伊朗規定」的美國油輪，是依據伊朗國內法與國際法執行。

美軍高層則宣稱，伊朗軍事威脅已遭「大幅削弱」。美軍上將 Brad Cooper 在參議院聽證會表示，伊朗已無法像過去那樣威脅區域盟友與美國利益。不過，他拒絕正面回應媒體有關伊朗仍保有大量飛彈與無人機能力的報導。