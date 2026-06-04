鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 22:10

《華爾街日報》(WSJ)周四 (4 日) 報導，全球大宗商品交易巨頭托克集團 (Trafigura) 警告，中東衝突已使全球能源與原物料市場陷入動盪。儘管油價目前仍相對受控，但全球庫存正快速消耗，在和平協議尚未達成的情況下，市場正來到關鍵轉折點，未來能源價格面臨進一步上漲風險。

總部位於新加坡的托克指出，今年初全球市場原本擁有較高的原油與能源庫存，加上亞洲、澳洲與非洲部分地區需求減弱，協助緩解西方市場供應壓力，成為支撐市場的重要緩衝墊。這也是在荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運受阻及部分產能受限的情況下，油價未出現更劇烈飆升的主要原因。

‌



不過，托克表示，這項緩衝正迅速消失。全球能源庫存持續下降，而市場至今仍未看到中東衝突出現明確的和平協議。

托克首席經濟學家 Saad Rahim 表示，未來數周仍有可能達成和平協議，但實體商品市場已經面臨嚴峻挑戰。如果衝突持續，且航運限制無法解除，市場將面臨歷史級別的供應壓力。

他指出，即使近期立即簽署和平協議，要讓能源生產與航運流量恢復至衝突前水準，也可能需要數個月時間，而非短短數周。

受惠於商品價格上漲、交易量增加以及供應鏈與物流服務需求強勁，托克上半年度獲利大幅成長。公司截至 3 月底止的六個月期間，石油與天然氣日均交易量達 870 萬桶，較去年同期增加 21%。

同期歸屬股東淨利達 40.6 億美元，較去年同期的 15.2 億美元大增逾一倍。

托克也是美國今年初推翻委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 後，首批取得華府許可、恢復參與委內瑞拉石油貿易的業者之一，並協助尋找委內瑞拉原油買家。

托克財務長 Stephan Jansma 表示，公司本年度前幾個月表現特別強勁，相當大部分獲利其實已在 2 月底中東衝突爆發前鎖定。雖然下半年迄今營運表現依然穩健，但目前外部環境充滿不確定性，市場前景仍難以預測。