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據《經濟學人》報導，矽谷目前正面臨一個令人不安的財務悖論，亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 這 5 大雲端與運算巨頭，儘管利潤持續攀升，但在扣除資本支出後的自由現金流卻呈現下滑趨勢。這種「利潤暴漲、自由現金流暴跌」的走勢，正揭示出科技企業為卡位 AI 未來所付出的沉重代價。
數據顯示，這 5 家企業今年預計將投入 8000 億美元 購置算力設備與搭建資料中心，其資本支出約占營收的 40%。這一投資規模已超越 21 世紀初葉產油業的頁岩氣熱潮，甚至高於 1990 年代互聯網泡沫時期的電信業。
由於這些固定資產的折舊速度緩慢，巨額開支在短期內不會體現在利潤表中，導致利潤數據看似亮眼。
然而，現金流報表卻難以掩蓋真實狀況。《經濟學人》預計，亞馬遜、Meta 和微軟今年至少會有一季出現現金流為負，而實力較弱的甲骨文已然陷入現金流困境。
過去科技企業以「輕資產、高現金儲備」著稱，如今正轉變為「重資產、高負債」模式。自去年初以來，這五大巨頭已從債券市場融資 2600 億美元，占美國上市非金融企業債券融資總額的四分之一，其中 Google 甚至計畫首次發行日元債券。
更令人擔憂的是隱藏在資產負債表外的義務。《經濟學人》指出，未來資料中心租賃付款承諾已攀升至 8200 億美元，而添置晶片等設備的資金承諾也高達 6800 億美元。部分企業甚至利用「特殊目的實體」(SPE) 等複雜金融工具，試圖讓現金流與資本支出相互剝離，這類避開法規與審查的融資結構已引起大型貸款機構的警覺。
報導將這種行為形容為「自殺式資本支出」，因為這些巨頭實則在為整個科技產業讓利。目前 AI 產業鏈的回報尚未形成閉環：若其他企業不願付費使用模型，新建的資料中心將毫無價值；但在這個過程中，科技巨頭卻犧牲了自己的投資回報率 (ROI)，目前僅有 Alphabet 的股價跑贏納斯達克指數。
反觀產業供應鏈中，博通 (AVGO-US)、美光 (MU-US) 與輝達 (NVDA-US) 等晶片供應商成為最大受益者，其賺取的豐厚利潤主要來自於科技巨頭的資本支出。如果未來 AI 付費模式無法普及，這種由信用背書與巨額債務堆疊出的繁榮模式將難以為繼。
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