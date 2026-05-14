鉅亨網新聞中心 2026-05-14 15:50

利潤飆升、現金流暴跌 美5大雲端巨頭陷AI財務迷局(圖:shutterstock)

規模空前的「燒錢」競賽

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數據顯示，這 5 家企業今年預計將投入 8000 億美元 購置算力設備與搭建資料中心，其資本支出約占營收的 40%。這一投資規模已超越 21 世紀初葉產油業的頁岩氣熱潮，甚至高於 1990 年代互聯網泡沫時期的電信業。

由於這些固定資產的折舊速度緩慢，巨額開支在短期內不會體現在利潤表中，導致利潤數據看似亮眼。

然而，現金流報表卻難以掩蓋真實狀況。《經濟學人》預計，亞馬遜、Meta 和微軟今年至少會有一季出現現金流為負，而實力較弱的甲骨文已然陷入現金流困境。

高負債與資產負債表外的隱憂

過去科技企業以「輕資產、高現金儲備」著稱，如今正轉變為「重資產、高負債」模式。自去年初以來，這五大巨頭已從債券市場融資 2600 億美元，占美國上市非金融企業債券融資總額的四分之一，其中 Google 甚至計畫首次發行日元債券。

更令人擔憂的是隱藏在資產負債表外的義務。《經濟學人》指出，未來資料中心租賃付款承諾已攀升至 8200 億美元，而添置晶片等設備的資金承諾也高達 6800 億美元。部分企業甚至利用「特殊目的實體」(SPE) 等複雜金融工具，試圖讓現金流與資本支出相互剝離，這類避開法規與審查的融資結構已引起大型貸款機構的警覺。

「自殺式」資本支出與產業回報困境