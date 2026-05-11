鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-11 14:48

台灣戴爾 (DELL-US) 發布委託 IDC 進行的亞太地區私有雲現代化趨勢分析 。研究指出私有雲現代化在推動企業營運敏捷性與競爭優勢方面扮演關鍵角色，目前亞太地區已有 46% 的企業將雲端遷移列為基礎架構現代化的首要策略 。

台灣戴爾指出，企業領導者正積極採用多重混合雲架構，以強化財務掌控能力並提升營運靈活性 。根據調查結果顯示，高達 94% 的受訪企業表示正考慮或規劃不同程度的雲端回歸，凸顯在當前環境下，工作負載管理的可攜性與選擇彈性已成為雲端策略的關鍵要素 。

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為充分釋放人工智慧的價值，企業必須仰賴具備高度彈性的基礎架構，以便靈活擴展運算、儲存與網路資源 。IDC 調查發現企業 AI 的成熟發展與多重混合雲策略高度相關，混合雲被視為實現 AI 潛力最務實的途徑，能有效因應現代資料密集型工作負載在規模、資安與合規上的需求 。

現代私有雲的一大優勢在於採用解耦式基礎架構，讓企業能獨立擴展各項資源，避免受限於限制性週期帶來的風險與成本 。這種轉型使企業能從單一供應商或僵化的雲端優先策略，轉向打造適用於特定需求的數位生態系，靈活在私有、公有或混合環境間遷移應用程式 。

在雲端轉型過程中，企業仍面臨三大核心挑戰，分別為與既有基礎架構的整合、維持資安合規性，以及管理複雜的混合環境 。技術領導者正面臨全球競爭壓力與降低技術負債的急迫性，必須制定可避免供應商鎖定的現代化策略，以確保未來的敏捷性與成本效率 。