鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-14 12:30

《Investing.com》報導，滙豐 (HSBC) 首席多資產策略師 Max Kettner 仍維持對全球股市的最高級別偏多立場，反駁市場近期因中東局勢改善而出現的獲利了結呼聲，並認為市場尚未完全反映利多消息。

「買傳聞也買事實」滙豐策略師持續看多美股與亞股(圖：Shutterstock)

Kettner 表示，滙豐的整體市場情緒與部位模型「目前尚未發出賣出訊號」，並認為，「市場以『買在傳聞、賣在事實』來看待中東衝突的說法，其實是錯誤的。」

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他在報告中寫道，「最值得注意的是，我們認為系統性交易策略仍有進一步加碼空間。因此，任何來自中東的進一步利多消息，都可能推升風險資產，並再次帶動更全面性的股市漲勢。」

另一方面，Kettner 認為，即使出現負面新聞，市場下跌風險也相對有限，原因在於目前系統性資金部位仍偏輕。

因此，滙豐目前維持全球股市「最大加碼」配置 (包括美股與亞洲股市)、新興市場本地貨幣債券「超配兩倍以上」，以及高收益債維持加碼。同時，滙豐仍最看空美國公債，尤其相較於歐洲政府債券。

滙豐對股市偏多的重要理由之一，是本季財報表現創下疫情解封以來最強水準之一。若排除科技股，標普 500 第一季淨利季增 11%，而 EPS 優於預期比率則創下 2021 年疫情解封以來最高。

更引人注意的是，美國科技股本季沒有任何一家出現低於市場預期的 EPS 表現。

此外，市場對標普 500 企業 2026 年獲利預估仍持續上修，與往年通常隨時間下調的季節性趨勢相反。

整體經濟方面，美國消費數據持續顯示經濟正在重新加速。Kettner 指出，高收入族群消費仍具韌性，背後原因包括財富效果支撐、就業市場穩健及退稅效應。

此外，若以未經季節調整數據來看，美國初領失業金人數目前仍處於歷史季節性低點。

雖然部分高頻率信用卡數據略顯疲弱，但滙豐認為，這主要是因去年同期因關稅因素提前消費所造成的比較基期影響。

相較之下，歐洲經濟前景則較不樂觀。包括德國 ifo 指數在內的企業調查，已開始顯示經濟活動放緩跡象。