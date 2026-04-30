鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-30 08:30

美國總統川普週三 (29 日) 表示，美國對伊朗實施的海上封鎖行動可能持續數個月，市場憂慮衝突短期內難以緩解，推動國際油價大幅走高。

布蘭特原油期貨勁揚 8%，升至每桶 120 美元，創下自 2022 年 6 月以來新高。市場普遍認為，美伊關係陷入僵局，加上荷姆茲海峽短期內難以重啟，原油供應風險持續升溫。

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川普在與石油業高層會面時指出，對伊朗港口的封鎖措施比軍事轟炸更具效果，而伊朗方面則堅持，任何協議談判的前提是解除封鎖。

白宮官員透露，川普在週二會議中討論多項穩定能源市場的方案，包括在必要情況下延長封鎖行動數個月，同時設法降低對美國消費者的衝擊。

美伊談判轉為透過電話進行

川普稱，美國目前正與伊朗進行談判，但形式已從過去在巴基斯坦面對面會晤，轉為透過電話進行。

川普在白宮橢圓辦公室向記者表示：「美伊現在正在談判，但改用電話方式進行。我們不再為了看一份文件就搭乘 18 小時的飛機往返，現在透過電話處理，這樣很好。」

他進一步指出：「如果每次開會都要飛 18 小時，而且你早就知道會議內容，也知道對方在你出發前就會給一份你不喜歡的文件，那實在很荒謬。」

不過，川普也強調，談判已經「取得很大進展」，但關鍵在於是否「能夠走得夠遠」。他最後重申：「在目前情況下，除非他們同意不擁有核武，否則永遠不會達成協議。」