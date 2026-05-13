鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-14 07:21

在人工智慧 (AI) 資料中心需求持續爆發之際，全球記憶體晶片供應鏈再度出現震盪。三星電子 (005930-KR) 勞資談判週三正式破局，市場擔憂全面罷工恐衝擊全球 DRAM 與 NAND 供應，帶動美光科技 (MU-US) 股價強勢飆升，市值首度突破 9,000 億美元大關。

三星電子勞資談判陷入僵局，市場擔憂可能爆發長達 18 天的罷工，恐衝擊全球記憶體晶片供應，進一步強化投資人對美光、SK 海力士等競爭對手形成利多，也讓逢低買盤快速回流。

‌



美光 (MU-US) 週二盤中一度蒸發約 1,000 億美元市值，但晶片多頭資金仍選擇逢低進場，該股週三 (13 日) 反彈 4.83%，收在 803.63 美元，市值攀升至 9,062.8 億美元，成為美國市值第 12 大企業，僅次於禮來 (LLY-US)。

AI 熱潮近年大幅推升高頻寬記憶體 (HBM) 與伺服器 DRAM 需求，全球記憶體市場供應原本就處於歷史性緊縮階段。

分析師指出，若三星產能進一步受干擾，將使記憶體價格易漲難跌，美光可望成為最大受惠者之一。

除了 DRAM 市場之外，三星在 NAND 快閃記憶體領域的競爭對手 SanDisk (SNDK-US) 也被視為潛在受惠者。不過，SanDisk (SNDK-US) 週三股價仍小跌 0.33%。

另一方面，SK 海力士則在南韓股市大漲 7.68%，顯示市場同樣看好其有望趁三星供應受阻之際擴大市占率。

美光後市技術分析

從技術面來看，美光週一才剛出現偏空的「黃昏之星」(Evening Star) K 線型態，當時股價突破 800 美元後遭遇明顯賣壓，一度讓市場擔心漲勢可能告一段落。