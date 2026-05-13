鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-14 05:07

川普集團旗下行動通訊品牌 Trump Mobile 週三 (14 日) 宣布，已正式開始向消費者出貨延遲多月的 T1 智慧手機。

Trump Mobile 去年 6 月以授權品牌模式進軍美國電信市場，並主打「美國設計、美國製造」概念。

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T1 智慧手機售價 499 美元 (約台幣 1.5 萬元左右)、採用金色外觀設計的手機，原訂於去年 8 月上市，但因產品開發與測試進度延後，多次推遲出貨時程。

Trump Mobile 執行長 Pat O"Brien 表示，先前預購的 T1 手機本週已開始陸續交付給消費者。他指出，公司延後上市，是因為產品經歷多輪開發與品質測試，希望確保所有零組件符合標準。

T1 手機配備 6.78 吋螢幕，搭載高通 Snapdragon 處理器、三鏡頭相機系統，以及 5000mAh 電池，採用 Android 作業系統。

Trump Mobile 並未公布實際預購與出貨數量，僅表示目前尚未完成的訂單，預計將於未來數週內陸續出貨。

根據 IBTimes 報導 ，約有 59 萬人預付了 100 美元的訂金購買這款智慧型手機，該手機最終售價為 499 美元，Trump Mobile 已收到約 5,900 萬美元的預付款。

除了販售手機外，Trump Mobile 也以 MVNO（虛擬行動網路營運商）模式提供電信服務，透過既有電信商網路提供月費方案，定價為 47.45 美元，象徵川普曾擔任美國第 45 與第 47 任總統。

不過，由於美國目前缺乏完整智慧手機製造供應鏈，外界一直質疑其低價手機在美國本土生產的可行性。

對此，O"Brien 回應，首批 T1 手機目前是在美國進行組裝，公司長期目標則是推出一款大部分零組件皆由美國本土供應的智慧手機產品。

該品牌推出後也引發利益衝突與倫理爭議。由於川普目前仍為現任美國總統，部分民主黨議員與倫理專家質疑，Trump Mobile 使用川普品牌經營商業服務，可能涉及潛在利益衝突。

參議員伊莉莎白．華倫 (Elizabeth Warren) 和其他民主黨議員在 1 月份向聯邦貿易委員會提出請求，他們指控該公司在「美國製造」的宣傳中存在「誘餌式行銷」和虛假廣告行為。