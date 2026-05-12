鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-13 06:20

美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 週二股價暴跌逾 11%，成為半導體族群賣壓核心之一。市場分析指出，除了美國通膨數據高於預期、以及美伊停火局勢再度升溫引發避險情緒外，高通本身面臨的基本面疑慮，也讓資金開始大舉獲利了結。

高通週二股價崩超 11% 至每股 210.31 美元，在過去一個月內已狂飆超過 60%，市場原本押注 AI 與新一代 PC 晶片題材將帶動公司成長。不過，在估值快速墊高後，市場開始重新檢視其實際成長動能。

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《The Nvidia Way》作者、 資深科技記者 Tae Kim 更直言，高通是目前晶片漲勢中的「問題兒童」。

他指出，高通核心業務正面臨多重壓力。

除了手機業務外，高通積極布局的 Windows PC 處理器市場，也被認為將面臨更激烈競爭。Tae Kim 認為，輝達 (NVDA-US) 未來可能對高通 PC 晶片業務形成直接威脅。

他進一步表示，目前市場對高通的期待，更多建立在未來 AI 資料中心晶片與 CPU 業務的想像空間，但相關業務仍處於早期階段，短期內難以彌補核心業務放緩的壓力。

同時，Tae Kim 警告，在近期半導體大漲後，高通目前預估本益比已超過 20 倍，但市場預期未來獲利成長可能轉弱，使目前估值已不再具有吸引力。

此外，市場近期也關注南韓可能推動針對 AI 相關超額獲利課稅的新政策。