輝達創新高迎Q1財報 中國市場與AI需求成焦點

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-14 07:00

《Yahoo Finance》報導，AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 將於 5 月 20 日公布第一季財報，這也被視為美股本季財報季最受市場矚目公布之一。

輝達執行長黃仁勳正隨美國總統川普訪問中國(圖：Shutterstock)

輝達公布財報之際，執行長黃仁勳正隨美國總統川普前往中國，參加與中國國家主席習近平的峰會。

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市場對此次訪中行程高度關注，也推動輝達股價創下歷史新高，公司市值攀升至 5.5 兆美元。

投資人正觀察美中互動，關注川普與習近平是否能就輝達晶片出口中國達成共識。輝達表示，美國政府已批准公司向中國出口 H200 處理器的許可，但中國方面尚未核發進口許可。

在 4 月 30 日接受 Special Competitive Studies Project 節目《Memos to the President》訪問時，黃仁勳坦言，輝達目前已失去中國市場市占率。

他表示，「輝達過去曾擁有全球 90% 以上的市占率，但如今在中國，我們的市占率已降到零。」

輝達也在第一季期間、3 月舉行的 GTC 大會上，發布多項新產品，包括 Groq 3 語言處理器 (LPU) 及純 CPU 伺服器產品。黃仁勳當時也表示，看好 Grace Blackwell 與 Vera Rubin 晶片未來有望創造 1 兆美元銷售規模。

截至 5 月 13 日，輝達股價今年以來已上漲超過 21%，過去 12 個月漲幅更達 74%。

根據彭博分析師預估，輝達第一季每股盈餘 (EPS) 預計達 1.76 美元，營收預估為 787.5 億美元。去年同期 EPS 為 0.96 美元、營收 440.6 億美元。

其中，資料中心業務仍將是主要成長引擎，預估可貢獻 728.5 億美元營收。去年同期資料中心營收則為 391.1 億美元。

在 728.5 億美元資料中心營收中，605.3 億美元預計來自運算業務，而 124.5 億美元來自網路業務。

至於遊戲業務，預估營收為 36.4 億美元，年減 3.26%。

雖然輝達仍是 AI 晶片市場龍頭，但競爭壓力也持續升高。超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 預計今年稍晚推出競爭性的機櫃級 AI 伺服器系統。此外，包括亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等大型科技公司，也正將自家 AI 晶片提供給第三方客戶使用。

亞馬遜在最新財報中表示，其晶片業務年化營收規模已超過 200 億美元，且年增率達三位數。

該公司也指出，已透過雲端運算服務 Amazon Web Services(AWS) 與 OpenAI 達成協議，提供 2GW 的 Trainium 晶片算力。同時，Anthropic 也同意採用最多 5GW 的現有與下一代 Trainium 晶片。