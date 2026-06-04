鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-04 14:40

最新報告顯示，在股市大漲帶動下，全球富裕階層財富持續膨脹，而最大的受益者依然是原本就站在金字塔頂端的超級富豪。

根據法國顧問與 IT 公司凱捷 (Capgemini) 在官網發布的最新《全球財富報告》，去年全球高淨值人士 (HNWI) 財富持續擴張，其中超高淨值人士的財富增幅再度超越一般百萬富翁，顯示財富集中現象進一步加劇。

‌



凱捷將高淨值人士定義為可投資資產至少達 100 萬美元者，不包含自住房產。報告引用世界銀行、經濟學人智庫 (EIU) 及各國官方統計資料進行估算。

其中，手頭可投資資產超過 3000 萬美元的超高淨值人士 (UHNWI)，去年財富成長近 10%。而資產介於 100 萬至 500 萬美元、被稱為「隔壁百萬富翁」的族群，財富增幅略低於 8%。

值得注意的是，超高淨值人士僅占全球高淨值人口約 1%，卻掌握 34.8% 的總財富。

凱捷研究院 (Capgemini Research Institute) 金融服務研究全球主管 Luca Russignan 指出，超級富豪能接觸到一般百萬富翁也難以參與的投資機會，包括私募股權、避險基金，以及大型人工智慧 (AI) 獨角獸企業的早期投資。

他表示，這些投資人擁有「搶先進場」的優勢，因此能獲得更高回報。

報告指出，AI 熱潮是去年富裕階層財富成長的最大推手。AI 帶動科技股大漲，進一步推升資產價格，也讓持有相關資產的富豪財富快速累積。

即使愈來愈多一般民眾透過股票市場參與投資，但從實際結果來看，不同財富階層享受到的報酬差距仍相當明顯。

今年稍晚，隨著 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 等 AI 巨頭陸續推動 IPO，散戶將有機會投資這些熱門企業。

不過分析認為，公開市場投資人恐難以複製早期創投與私募投資人的驚人報酬。

百萬富翁人數創新高

數據顯示，2025 年全球高淨值人士總財富增加 8.7%，達到 98.3 兆美元的歷史新高，高淨值人士人數增加約 200 萬人，達到 2530 萬人的歷史新高。

以地區分其中，美國新增 73.6 萬名百萬富翁，為全球增數最多的地方，總數達 870 萬人，高淨值人士財富年增約 10%。

亞太地區則是成長最快區域，財富年增 10.5%，主因半導體與 AI 相關產業帶動股市表現強勁。其中，日本新增百萬富翁 43.6 萬人，中國則增加 15.4 萬人。

中東地區高淨值人口下滑 1.4%，主要受油價下跌與地緣政治衝突影響。歐洲則年增 6.5%，扭轉先前下滑趨勢，主要受惠於通膨降溫與股市回穩，其中盧森堡成長 13.5%，表現最為突出。

報告顯示，雖然愈來愈多人投入股票與金融資產市場，但 AI 帶來的財富效應，仍主要流向已擁有大量資本與投資管道的族群，讓「富人更富」的趨勢更加明顯。