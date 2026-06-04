鉅亨網新聞中心 2026-06-04 14:20

在 2026 年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 的進程中，全球半導體與計算領域的領軍人物達成了一項前所未有的共識：人工智慧代理 (AI Agents) 的時代已全面啟動。從輝達 (NVDA-US)、高通 (QCOM-US) 到英特爾 (INTC-US) 與 Arm(ARM-US)，這些晶片龍頭一致認為，AI 正在經歷從雲端訓練與推理向邊緣端自主執行任務的重大轉型。

AI Agent 元年？全球晶片巨頭共築人工智慧代理新共識(圖:shutterstock)

AI Agent 定義計算新格局

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輝達執行長黃仁勳在展會中明確表示，「AI Agent 時代已全面到來」。他指出，AI 的發展重心正從大型資料中心擴展至各類邊緣設備，包括個人電腦 (PC)、智慧汽車、機器人甚至衛星。

黃仁勳認為，AI Agent 的核心能力在於其自主性：它們不再只是被動地回應指令，而是具備理解語境、推理意圖、操作工具並訪問記憶以獨立完成任務的能力。

為了支撐這一願景，輝達推出了針對 AI PC 的 RTX Spark(又稱 N1X) 處理器，並與微軟、聯發科合作構建新一代 AI PC 架構。這款晶片結合了 Blackwell 架構的 GPU 與 Arm 架構的 CPU，透過 128GB 的統一記憶體設計，消除了在本地運行大型 AI 模型時的效能瓶頸。

黃仁勳直言，這將是電腦運算 40 年來最大的變革，目標是「重新定義 PC」。

2026：AI Agent 的爆發之年

高通總裁暨執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 則給出了更明確的時間表，宣稱 「2026 年將是 AI Agent 之年」。

艾蒙預測，AI Agent 將從根本上改變人與技術的關係，「反抗 AI Agent 是徒勞的」。在他描繪的未來中，AI Agent 將取代智慧型手機成為數位生活的中心樞紐，而手機或穿戴裝置僅是 Agent 的延伸。

艾蒙進一步解釋，AI Agent 不會被綁定在單一設備上，而是會隨用戶跨平台移動，無論使用何種裝置，個人的 AI Agent 始終相隨。

此外，未來的 6G 網路將大幅提升 AI 的感知能力，高上行傳輸速率將使每個人成為「行走攝影鏡頭」，讓 AI Agent 能夠實時看見用戶所見之物，進而提供更精準的協助。

CPU 需求爆發與本地運算的必要性

這波 AI Agent 浪潮也讓傳統 CPU 製造商感受到了前所未有的熱度。英特爾執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 透露，由於 AI Agent 的興起，CPU 在 AI 架構中的重要性顯著提升，近期多位跨國企業執行長親自致電要求增加 CPU 供貨。英特爾認為，為了確保數據安全、降低延遲並控制成本，AI Agent 的許多運算必須在設備本地端執行。

Arm 同樣觀察到，AI Agent 的快速演進推動了資料中心對 CPU 的需求，增長速度遠超預期。Arm 推出的 AGI CPU 生態系統正與甲骨文 (ORCL-US) 等雲端服務商合作，旨在提升 AI 基礎設施的計算密度與能源效率。

生產力重塑：從工廠到辦公室

除了硬體端，AI Agent 對產業應用的重塑也成為焦點。台灣四大合約製造商 (鴻海、廣達、緯創、和碩) 罕見同台討論 AI Agent 的衝擊。他們指出，AI 已從輔助工具進化為一種新型生產力，能夠自主規劃並執行任務。在未來工廠中，AI Agent 與物理人工智慧 (Physical AI) 結合，將使勞動力密集、環境混亂的傳統工廠轉變為高度有序、低出錯率且決策邏輯清晰的自動化系統。