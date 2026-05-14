鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 09:00

在 AI 算力狂潮席捲全球資本市場之際，一家深陷中國房地產週期低谷的建築陶瓷企業，竟憑藉名稱中的「陶瓷」二字，意外成為 A 股最耀眼的「明星」。

中國磁磚業者蒙娜麗莎 (002918-CN)週三 (13 日) 連續第四個交易日漲停作收，股價報收每股 15.4 元(人民幣，下同)，四天內漲幅超 46%，總市值大增近 20 億元，引發市場側目。

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推動這波瘋狂行情的核心邏輯，並非其主業瓷磚復甦，而是市場將其貼上「陶瓷基板」的熱門標籤。

近期，研究機構指出，為解決 AI 晶片散熱難題，採用陶瓷基板替代部分傳統 PCB 層已成為包括輝達在內的重量級大廠首選，全球市場正快速擴張。

然而，這一「跨界」聯想迅速被事實降溫，因半導體使用的「陶瓷基板」屬氮化鋁 / 氮化矽等先進結構陶瓷，而蒙娜麗莎從事的「建築陶瓷」屬矽酸鹽體系，兩者在技術、純度與工藝上幾無協同性。

蒙娜麗莎週二 (12 日) 發布風險提示公告時也明確表示，該公司產品主要應用於裝修裝飾領域，「未因半導體材料業務產生收入和利潤」。

蒙娜麗莎成立於 1992 年，曾受益房地產高速發展，市值一度近 200 億元，但近年隨行業調整，業績持續承壓。

根據龍虎榜數據，蒙娜麗莎本輪漲勢由營業部遊資主導，浙商證券寧波分公司等前五買入席位合計買入 7637.67 萬元；而機構專用席位與深股通則持續拋售，分別賣出 1010 萬元與 753.09 萬元，明暗資金動向迥異。

分析指出，在 AI 題材持續火熱背景下，資金正沿產業鏈瘋狂發掘映射標的，甚至光靠名稱或邊緣業務便展開炒作，但蒙娜麗莎等公司的案例顯示，當情緒退潮，缺乏實質業績支撐，往往伴隨劇烈回撤風險，投資者宜警惕非理性追高。