鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-13 15:30

漲勢驚人的晶片類股在周二 (12 日) 遭遇今年以來最嚴峻的考驗之一，費城半導體一度重摔 6.8%，市場表現最亮眼的領頭羊紛紛出現戲劇性的反轉。

美中會談前夕半導體股血洗！費半重摔、反向ETF暴漲 BTIG示警：拋物線漲勢後必有反向修正 (圖:Reuters/TPG)

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Ironsides 宏觀經濟分析師 Barry Knapp 說：「漲勢過猛讓投資人感到不安，在這種大幅攀升後削減部位是審慎的風險管理。但我並未看到任何基本面因素顯示獲利題材將會放緩。」

半導體類股漲多回檔、反向 ETF 暴漲

半導體類股正受惠於人工智慧 (AI) 基礎建設的龐大支出，尤其是用於處理器與記憶體的晶片，已成為這波擴張的核心。英特爾今年迄今暴漲 227%，美光上漲 169%，兩者皆為今年標普 500 指數漲幅前六大的成分股。

Susquehanna 策略師 Chris Murphy 說：「晶片股的歷史性漲勢不可能永遠持續。在經歷了不可思議的漲幅後，這波拋售早已該發生，但痛苦可能很短暫，因為市場上仍充滿『害怕錯過』(FOMO) 的情緒。」

部分投資人則押注跌勢將會持續，Direxion 三倍做空半導體 ETF(SOXS-US) 周二大漲 9.2%，該 ETF 的買權成交量在周二下午暴增至 29.2 萬口，顯示市場正反向押注晶片股。

SLC 管理公司總經理 Dec Mullarkey 說：「這波走低是全面性的，顯示投資人可能在本周川習會前先行獲利了結。由於晶片一直處於談判的核心，削減部位能替會後的波動預留銀彈。」

盤後白宮打破先前傳言，證實輝達執行長黃仁勳將隨美國總統川普訪中。

拋物線漲勢的均值回歸

BTIG 首席市場策略師 Jonathan Krinsky 警告：「我們將看到過去幾周科技、半導體與 AI 類股拋物線漲勢的均值回歸。」他示警，由於過熱的動能讓漲勢顯得緊繃，費半指數可能會出現約 20% 的回檔。

儘管如此，多數華爾街專業人士尚未準備放棄晶片股。他們認為，在 AI 支出不斷的情況下，這些股票的基本面依然強勁。

Wayve 資本管理公司首席策略師 Rhys Williams 說：「我認為多頭依然掌控局勢，直到證據顯示並非如此。除非市場其他族群能全面擴張，否則資金仍將持續湧入此部門。」