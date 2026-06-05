鉅亨網記者黃皓宸 台北
老牌玻陶股和成 (1810-TW) 近年受房地產低迷影響，也積極力求產品轉型，與日本大廠 TOTO 聯手打入半導體鏈的效應下，備受外界關注，和成在穩固核心本業後再拓展至國防工業與高階材料領域。和成今 (5) 日在買盤大舉敲進下，爆量 2.35 萬張，股價開高後早早亮燈攻上漲停價 22.6 元，也創近 8 個月以來波段新高。
和成受惠於市場提前反應今 (2026) 年軍工相關複合材料出貨放量預期，加上公司大舉跨入國防領域，隨著新產品及新事業開發，除了公司新推智慧馬桶上市，也深化發展裝甲抗彈陶瓷及盾牌。公司在今年股東會上強調，未來和成要持續深化軍工市場，更要積極發展蛙鞋、無人機等複材產品，讓新產品能快速商品及普及化。
除了軍工產品，和成隨著去 (2025) 年 AI 發展及半導體外銷成長快速，開發半導體相關設備零件也是公司期待能積極投入開發，打造高附加價值的產品陣容。
法人表示，和成今年第 1 季稅後純益高達 10.98 億元，催動單季 EPS 衝上 3.64 元，面對今年新屋市場因信用管制而量縮盤整的環境，公司積極透過智慧馬桶、同層排水與模組化整體浴室系統，強攻老屋翻修與改裝通路，加上公司與中科院合作下供應國造裝甲車外掛裝甲，在近年地緣政治與特殊材料需求升溫下，有望持續吸引資金持續切入。
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