鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-05 13:16

老牌玻陶股和成 (1810-TW) 近年受房地產低迷影響，也積極力求產品轉型，與日本大廠 TOTO 聯手打入半導體鏈的效應下，備受外界關注，和成在穩固核心本業後再拓展至國防工業與高階材料領域。和成今 (5) 日在買盤大舉敲進下，爆量 2.35 萬張，股價開高後早早亮燈攻上漲停價 22.6 元，也創近 8 個月以來波段新高。

和成受惠於市場提前反應今 (2026) 年軍工相關複合材料出貨放量預期，加上公司大舉跨入國防領域，隨著新產品及新事業開發，除了公司新推智慧馬桶上市，也深化發展裝甲抗彈陶瓷及盾牌。公司在今年股東會上強調，未來和成要持續深化軍工市場，更要積極發展蛙鞋、無人機等複材產品，讓新產品能快速商品及普及化。

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除了軍工產品，和成隨著去 (2025) 年 AI 發展及半導體外銷成長快速，開發半導體相關設備零件也是公司期待能積極投入開發，打造高附加價值的產品陣容。