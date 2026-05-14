鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-14 13:46

為避免三星電子陷入歷史性罷工，南韓中央勞動委員會周四 (14 日) 正式介入，要求勞資雙方於本周六 (16 日) 重啟協商。南韓最高財金官員呼應盡快解決這起勞資糾紛，並警告在半導體「超級周期」期間，潛在的罷工行動恐將威脅國家經濟。

三星電子勞資雙方先前曾進行為期兩天、由政府主導的調解談判，但因難以縮小分歧，代表工會的全企業工會三星電子分會長崔承浩 (Choi Seung-ho) 周三凌晨要求終止程序，導致這次調解以破局告終。

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三星工會曾威脅，若訴求未獲滿足，將從下周四 (21 日) 起展開為期 18 天的罷工，預料將有超過 4.1 萬名員工響應。

財金四巨頭罕見齊聲示警

南韓副總理兼企劃財政部長官具潤哲 (Koo Yun-cheol) ，周四與南韓央行總裁申鉉松(Shin Hyun-song) 等財金首長發表聯合聲明，警告在半導體「超級周期」的關鍵時刻，三星若發生罷工，將重創國家出口與經濟成長。

企劃財政部在新聞稿中指出：「與會者對三星電子罷工可能為經濟增長、出口及金融市場帶來顯著風險表示擔憂。」

南韓政府強調，勞資應透過「原則性談判」自主化解分歧，絕對不應發生停工。

出席這場會議的官員還包括南韓金融委員會 (FSC) 委員長李億遠 (Lee Eog-weon)，以及金融監督院(FSS) 院長李燦真(Lee Chan-jin)

針對金融市場動向，與會官員表示，近期南韓外匯市場的波動相對於國家經濟基本面顯得過於劇烈，這主要是受外國投資人拋售本土持股及投機性交易影響所致。

爭議核心：獎金上限與分配比率

在全球人工智慧 (AI) 熱潮帶動公司業績創紀錄之際，工會要求分配營業利益的 15% 作為績效獎金，並要求取消獎金上限及將分紅制度化。資方則提議分配 10% 的營業利益作為獎金，並提供一套號稱優於業界標準的一次性特別補償方案。

南韓中央勞動委員會提出折衷方案，包括針對半導體 (DS) 部門發放營業利益 12% 作為特別績效獎金，並維持年薪 50% 的獎金上限。

然而工會代表批評，政府的提案與工會訴求相比「倒退」。也因此，本周六的二次調解會議，將成為決定三星是否步入 18 天大罷工的關鍵分水嶺。