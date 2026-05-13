鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-13 18:10

美東時間周二 (12 日) 下午，美國總統川普登上「空軍一號」啟程前往北京，展開為期 3 天的國事訪問，預計於北京時間周三 (13 日) 晚間抵達，此行是繼 2017 年 11 月後，川普時隔 9 年再度訪中，也是川普第二任期內首次對中進行國事訪問。

啟程前，川普向記者表示，這將是一次非常積極的會晤，上機後也在 Truth Social 上發文說：「能與眾多傑出人士一同前往偉大的中國是榮幸，並希望隨行商界領袖能大顯身手，助力中國邁向更高發展水平。」

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此次隨行的美國商界代表團陣容豪華，最終共計 17 人，包括特斯拉馬斯克、蘋果庫克、輝達黃仁勳等重量級人物。

根據統計，除未上市的嘉吉公司外，其餘 16 家背後的美股市值合計達 16.37 兆美元。

白宮周一 (11 日) 公布的初始名單為 16 人，涵蓋科技、金融、航空與農業領域，包括貝萊德芬克、黑石蘇世民、高盛所羅門、花旗弗雷澤、波音奧特伯格、GE 航空卡爾普、美光科技梅赫羅特拉、高通阿蒙、嘉吉賽克斯等。

周三最新名單臨時新增輝達執行長黃仁勳，白宮發言人解釋是行程臨時安排「剛好湊上」。此外，思科執行長羅賓斯雖獲邀，但因公司財報發布衝突無法出席。

與 2017 年訪中時 29 人的商務團相比，本次規模縮減，且構成重心明顯轉移。

2017 年名單中能源與化工領域佔近半 (14 人)，工業與科技領域族則各有 5 人，反映當時聚焦能源出口與傳統製造合作，今年則轉向高科技與金融，科技領域 8 人佔近半壁江山 (47%)，金融 6 人 (35%)，工業 2 人、農業 1 人，顯示雙方合作正向科技供應鏈穩定、金融開放及數位經濟等新領域拓展。

中國清華大學國際問題研究所教授劉江永指出，這種從傳統製造、能源向高科技與金融的傾斜，凸顯合作維度的戰略升級。

隨行人員方面，川普次子艾里克夫婦陪同父親出訪，第一夫人梅蘭尼婭未現身，官員則包括財長貝森特與貿易代表格里爾等。

儘管去年來美中關係因關稅貿易等問題經歷起伏，美企仍期待中國市場。

根據 2026 年初中國美國商會調查顯示，對中國市場成長持樂觀態度的在中國的美企比例顯著上升，超過 7 成不考慮轉移中國業務，近 6 成計畫加大投資。

馬斯克入選也被視為其與川普關係修復的信號，兩人去年曾因矛盾短暫疏遠，2 今年來互動明顯改善。