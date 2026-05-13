京東Q1財報超預期！小摩：市場嚴重低估盈利潛力 目標價看38美元

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-13 16:10

京東Q1財報超預期！小摩：市場嚴重低估盈利潛力。(圖：Shutterstock)

財報顯示，京東第一季度調整後淨利潤達 74 億人民幣，較摩根大通自身預測高出 24%，較市場一致預期更高出 38%。GAAP 口徑下淨利潤為 58 億人民幣，年增幅達 52%。

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每 ADS 調整後稀釋每股盈餘為 5.12 元人民幣，分別超出摩根大通及彭博一致預期達 26% 與 44%。

在獲利結構方面，京東零售業務營業利潤率擴張至 5.6%，年增 0.7 個百分點，創下歷史新高。

摩根大通分析指出，利潤率超預期主要來自兩大驅動力：零售業務自身利潤率提升，以及中國外賣市場競爭趨於緩和、補貼投入隨之縮減。

京東第一季度總營收為 3,157 億人民幣，年增 5%，略優於摩根大通及市場共識預期。其中，服務收入年增速則加快至 20.6%，受惠於業務結構持續向高利潤率的平台業務及抽佣模式轉型。

調整後營業利潤達 56 億人民幣，較摩根大通預測高出 177%；調整後營業利潤率為 1.8%，遠超摩根大通與彭博一致預期的 0.7% 和 0.8%。

事實上，京東此次財報電話會中，真正令人關注的重點，其實不是營收成長速度，而是京東零售業務展現出的獲利能力明顯提升。

數據顯示，京東零售營收年增約 2%，但經營利潤卻年增 16% 至 16.5%，達到約人民幣 150 億元，帶動經營利潤率升至 5.6%，較去年同期提升 0.7 個百分點，並已接近歷史高位。

這代表京東目前並非透過大規模補貼或犧牲獲利來換取成長，而是在維持營收擴張的同時，進一步改善整體營運品質。

其中，毛利率改善尤其值得注意。集團整體毛利率升至 16.8%，年增 0.9 個百分點；京東零售毛利率則來到 18.6%，較去年同期大幅提升 1.8 個百分點。

管理層指出，毛利率改善主要來自三大因素，包括供應鏈效率持續提升、商品品類結構優化，以及高毛利業務占比提高，尤其是廣告與佣金收入成長。

分析指出，這代表京東此次利潤率改善並非短期因素帶動，而是具有一定結構性與延續性的變化。

在新業務方面，管理層確認外賣業務虧損較上季度大幅收窄。摩根大通認為，這一趨勢佐證了外賣業務投入最激進的階段已然告終。

相較之下，京東 2026 年國際業務的推進步調預計將更趨審慎，兩者組合有助於集團整體盈利能力持續改善。

現金流層面同樣明顯好轉。京東自由現金流出從 2025 年第一季度的 216 億元，大幅收窄至本季度的 65 億元。

摩根大通中國證券研究主管姚橙在 5 月 12 日的業績快評中指出，本季財報確立了三大關鍵條件：零售利潤率的可持續性、新業務虧損收窄路徑的可靠性，以及高利潤率服務抽佣率的加速提升。

估值方面，摩根大通維持京東美股目標價 38 美元，對應 9 倍 2027 年預期本益比（三年均值），相當於 11 倍 2026 年預期本益比。

相比之下，京東當前股價僅對應 8 倍 2027 年預期本益比，低於中國多數電商同業水準，顯示市場對其盈利改善趨勢定價明顯不足。