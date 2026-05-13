京東Q1財報超預期！小摩：市場嚴重低估盈利潛力 目標價看38美元
鉅亨網編譯莊閔棻
京東集團 (JD-US、09618-HK) 2026 年第一季度財報表現強勁，各項關鍵指標均大幅超越市場預期，顯示其盈利結構正發生實質性改善。摩根大通維持對京東的「增持」評級，並認為市場共識預期至今仍嚴重低估其盈利上行潛力。
財報顯示，京東第一季度調整後淨利潤達 74 億人民幣，較摩根大通自身預測高出 24%，較市場一致預期更高出 38%。GAAP 口徑下淨利潤為 58 億人民幣，年增幅達 52%。
每 ADS 調整後稀釋每股盈餘為 5.12 元人民幣，分別超出摩根大通及彭博一致預期達 26% 與 44%。
在獲利結構方面，京東零售業務營業利潤率擴張至 5.6%，年增 0.7 個百分點，創下歷史新高。
摩根大通分析指出，利潤率超預期主要來自兩大驅動力：零售業務自身利潤率提升，以及中國外賣市場競爭趨於緩和、補貼投入隨之縮減。
京東第一季度總營收為 3,157 億人民幣，年增 5%，略優於摩根大通及市場共識預期。其中，服務收入年增速則加快至 20.6%，受惠於業務結構持續向高利潤率的平台業務及抽佣模式轉型。
調整後營業利潤達 56 億人民幣，較摩根大通預測高出 177%；調整後營業利潤率為 1.8%，遠超摩根大通與彭博一致預期的 0.7% 和 0.8%。
事實上，京東此次財報電話會中，真正令人關注的重點，其實不是營收成長速度，而是京東零售業務展現出的獲利能力明顯提升。
數據顯示，京東零售營收年增約 2%，但經營利潤卻年增 16% 至 16.5%，達到約人民幣 150 億元，帶動經營利潤率升至 5.6%，較去年同期提升 0.7 個百分點，並已接近歷史高位。
這代表京東目前並非透過大規模補貼或犧牲獲利來換取成長，而是在維持營收擴張的同時，進一步改善整體營運品質。
其中，毛利率改善尤其值得注意。集團整體毛利率升至 16.8%，年增 0.9 個百分點；京東零售毛利率則來到 18.6%，較去年同期大幅提升 1.8 個百分點。
管理層指出，毛利率改善主要來自三大因素，包括供應鏈效率持續提升、商品品類結構優化，以及高毛利業務占比提高，尤其是廣告與佣金收入成長。
分析指出，這代表京東此次利潤率改善並非短期因素帶動，而是具有一定結構性與延續性的變化。
在新業務方面，管理層確認外賣業務虧損較上季度大幅收窄。摩根大通認為，這一趨勢佐證了外賣業務投入最激進的階段已然告終。
相較之下，京東 2026 年國際業務的推進步調預計將更趨審慎，兩者組合有助於集團整體盈利能力持續改善。
現金流層面同樣明顯好轉。京東自由現金流出從 2025 年第一季度的 216 億元，大幅收窄至本季度的 65 億元。
摩根大通中國證券研究主管姚橙在 5 月 12 日的業績快評中指出，本季財報確立了三大關鍵條件：零售利潤率的可持續性、新業務虧損收窄路徑的可靠性，以及高利潤率服務抽佣率的加速提升。
估值方面，摩根大通維持京東美股目標價 38 美元，對應 9 倍 2027 年預期本益比（三年均值），相當於 11 倍 2026 年預期本益比。
相比之下，京東當前股價僅對應 8 倍 2027 年預期本益比，低於中國多數電商同業水準，顯示市場對其盈利改善趨勢定價明顯不足。
摩根大通預計，本次財報將推動市場在未來數季度對京東的營收及獲利共識預期進行雙位數幅度的上調，並認為股價仍具有顯著的上行空間。
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