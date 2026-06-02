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中東衝突引爆油價！全球37國電動車銷量創歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷

根據國際能源總署 (IEA) 與標普全球移動 (S&P Global Mobility) 最新數據，受中東地緣衝突推升燃油成本影響，全球已有 37 個國家在今年 3 月或 4 月寫下電動車單月銷量紀錄。

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中東衝突引爆油價！全球37國電動車銷量創歷史新高(圖:shutterstock)

數據顯示，在有統計的 150 個國家中，澳洲、英國等 28 國在 3 月創下新高，巴西、菲律賓等 9 國則在 4 月刷新紀錄。


這波全球電動車銷量爆發的直接導火索，源於中東局勢急劇升級。荷姆茲海峽通航受阻後，全球約五分之一的海運石油運輸受影響，國際油價應聲飆升，布蘭特原油一度逼近每桶 120 美元，創 2022 年以來最高水準。

分析師警告，若荷姆茲海峽封鎖持續，油價恐突破 150 美元，市場正面臨 1970 年代石油危機以來最嚴重的供應中斷風險。

油價暴漲迅速傳導至終端消費市場，歐洲首當其衝，3 月歐洲 15 國純電動車註冊量年增 51%，單月超過 22.4 萬輛，市占率達 22%。

澳洲 3 月電動車市占率近乎翻倍，純電動車銷量達 15839 輛，加上插混車型後總銷量突破 2.4 萬輛，市占率接近 23%，均創歷史新高。

菲律賓車市 4 月銷量雖年減 18.9%，但電動車銷量逆勢大漲，形成鮮明對比。

巴西 3 月汽油均價漲至每升 6.3 雷亞爾，較 2020 年同期上漲 37%，中國品牌比亞迪藉此契機首次登頂巴西零售銷量榜首。

根據 IEA 在 5 月 20 日發布的《2026 全球電動車展望》報告預測，受油價高漲刺激，今年全球電動車銷量將達 2300 萬輛，年增約 15%，全球新車銷量中電動車占比有望衝上 30%，其中亞太地區銷量增幅可望超過 50%，拉美市場同樣展現強勁增長動能。


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S&P Global Mobility電動車EV純電銷量美伊戰爭荷姆茲海峽封鎖停火

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