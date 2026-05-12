鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 12:10

日本財務大臣片山皋月今 (12) 日證實，她的團隊正與美國財長貝森特在匯率政策上密切協調，暗示美方或默許日本近期可能的市場干預行為。

貝森特默許干預？日美財長會談重申密切協調匯率政策 花旗：日本或將動用30兆日元干預匯市(圖:shutterstock)

片山在東京與貝森特會談後告訴記者說，「關於最近匯率走勢，我們確認日本和美國一直協調良好，並保持密切溝通」，並稱雙方也重申將依據去年 9 月聯合聲明在外匯問題上密切合作。

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去年 9 月的美日聯合聲明明確指出，干預是解決匯市過度波動的一種選擇，片山今日也說：「我相信我們在這一點上獲得了充分理解」。

市場高度關注美日財長會談，不到兩週前，外界懷疑日本連續多日大規模干預市場以支撐日元，而貝森特先前曾暗批直接干預匯率舉措，較傾向日本央行 (BOJ) 透過緊縮貨幣政策支撐日元。

花旗集團策略師則認為，日本當局最終可能花費總計 30 兆日元用於阻貶日元，此前可能已花了 10 兆。日本外匯存底超過 1.3 兆美元，若財務省接受外匯儲備下降幅度與 2022 至 2024 年期間大致相同，恐需要約 30 兆日元干預，但考量美日關係，將盡力避免對美債造成直接影響。