鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 14:22

根據美媒周一 (11 日) 最新報導，將陪同美國總統川普訪中的美國企業負責人包括蘋果執行董事長庫克、特斯拉創辦人馬斯克，以及波音執行長奧特伯格。高通、黑石、花旗、Visa 等高層也在受邀之列，但《路透社》上周四 (7 日) 報導點名隨行的輝達執行長黃仁勳則未受邀。

黃仁勳上周四晚間受訪時說，若受邀將是榮幸，《彭博資訊》則指此番發言顯示，這位美國市值最高公司領導人尚未收到邀請。

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川普周一在 Truth Social 上發文表示，非常期待即將開啟的中國行，並稱中國是「一個令人驚嘆的國家」。

即將卸任的庫克曾多次訪中，他曾表示中國是蘋果最重要的生產基地與供應鏈來源，蘋果持續深化在華創新合作與綠色發展，與中國「十五五」規劃方向契合，並希望美中經貿關係穩定發展。

馬斯克入列也在意料中，特斯拉上海儲能超級工廠是馬斯克在美國本土以外首個儲能生產基地。

消息人士也證實，花旗執行長 Jane Fraser 已受邀，高通執行長 Cristiano Amon 若行程順利也將出席，多名執行長上周三 (6 日) 晚間接到邀請。