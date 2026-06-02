鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-02 14:50

儘管中東局勢持續不明朗，但投資人仍被高殖利率吸引，日本 10 年期公債周二 (2 日) 拍賣需求強勁，導致殖利率下跌。

日本公債殖利率隨拍賣需求回穩 市場緊盯央行升息與中東局勢(圖:shutterstock)

數據顯示，此次拍賣的投標倍數 (bid-to-cover ratio) 達到 3.53，雖然低於前次的 3.9，但仍高於 12 個月平均水準的 3.35。拍賣結束後，日本公債期貨上漲，10 年期殖利率一度下跌 6.5 個基點至 2.615%。

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此前，受到美伊戰爭引發的通膨與財政政策擔憂，日本 10 年期公債殖利率曾於上個月創下自 1996 年以來的最高紀錄。三井住友信託資產管理的高級策略師 Katsutoshi Inadome 指出，長期公債市場情緒改善，加上投資者認為 10 年期債券價格具有吸引力，共同支撐了此次拍賣的順利完成。

目前市場普遍預期，為了對抗通膨並遏制日元疲軟，日本央行可能很快需要升息。目前日元兌美元匯率逼近 160 大關，儘管當局已採取創紀錄的干預措施，日元依然走勢沉重。此外，雖然殖利率較上月稍微回落，但由於美國推動伊朗和平進程受阻，國際油價依然維持高位。

日本央行總裁植田和男強調，需密切警惕油價飆升對潛在通膨趨勢的影響，儘管他並未明確暗示本月的政策會議是否會採取行動。目前，隔夜指數掉期 (OIS) 顯示，市場認為本月央行調整政策的可能性約為 77%。

儘管市場升息預期高漲，但政治因素可能成為障礙。現任首相高市早苗被視為央行升息的潛在阻力，因為她傾向於維持貨幣寬鬆政策。植田總裁在與其會面後透露，高市首相呼籲央行應考慮政府的物價措施，推行適當的貨幣政策。