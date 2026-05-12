荷姆茲海峽已封10周！高盛：三大原因支撐下 對全球經濟成長影響有限

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 11:20

自 2 月 28 日美以兩國攻擊伊朗以來，荷姆茲海峽關閉已持續 10 週。儘管全球經濟學家警告長期關閉的風險，但高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 出具最新研究報告指出，衝突迄今對全球經濟成長損害仍相對有限，主要有以下三大原因：

荷姆茲海峽已關閉10周！高盛：三大原因支撐下 對全球經濟成長影響有限(圖:shutterstock)

首先，油價漲幅不如預期劇烈，部分因戰前庫存異常高，部分因市場相信極端消費價格上漲最終會促使美國政策轉向。

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其次，航空燃油等領域的實際燃料短缺，透過「相對無痛的需求削減」緩解，包括中國大規模轉向再生能源，以及全球低價值航線航班減少。

第三，財政政策、AI 熱潮及總體寬鬆金融環境起到緩衝作用。

根據高盛對基準情境的預估，荷姆茲海峽通行將從近期開始逐步恢復，至 6 月底完成，布蘭特油價短期穩定，今年底降至每桶 90 美元。基於美國今年 Q1 私人消費穩健及 4 月非農就業增加 11.5 萬人，高盛將未來 12 個月美國經濟衰退機率下調 5 個百分點至 25%。