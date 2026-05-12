美科技股熱潮太強！光通信攜手晶片飆漲 輝達美光再創史高、Lumentum飆逾17%、康寧漲一成

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 08:40

(圖:shutterstock)

高通週一暴漲約 10%，記憶體晶片概念股漲幅居前，西部數據 (WD) 漲超 7%，美光漲約 6%，盤中市值一度突破 9000 億美元關口，輝達亦漲 3%。

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除晶片類股外，光通信族群漲幅擴大，Lumentum 大漲超 17%，康寧漲約 10%，股價均創歷史新高。

分析師說：「科技股熱潮太強了，強到足以讓市場忽略能源價格高企對美國經濟或美股的影響。所有人都在選擇性掩蓋中東局勢。只要伊朗戰爭帶來的壓力仍在，未來數月市場恐更偏向『橫盤整理』，但這種壓力會被前所未有的科技股熱潮所抵消。這個市場不想跌，因為科技股熱潮實在太強。」

還有分析師表示，市場仍相信美伊雙方最終會達成停火協定，「地緣政治局勢仍然極其不確定，但投資者依然能選擇暫時忽略這些問題」。

CFRA 從 7400 點上調至 7730 點，理由是消費者支出韌性及 AI 相關投資持續。 Yardeni Research 目前則給出最高的預測，看好標普今年底將收在 8250 點，高於此前預測的 7700 點。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 在寫給客戶的研究報告中寫道：「近期 AI 股和半導體股的上漲，看起來類似於 1999 年的融漲階段。」

但也有人看到市場近期快速上漲背後的風險。《大賣空》原型人物 Michael Burry 週一清晨在網上發文指出，市場已經「荒腔走板」。

策略師們還擔心，油價居高不下及潛在供應短缺的擔憂，恐破壞這輪漲勢。

摩根士丹利週一警告，石油市場正處於一場「與時間賽跑」的階段。若荷姆茲海峽關閉持續到 6 月，油價恐大幅走高。