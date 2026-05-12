鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-12 10:44

華爾街資深分析師 Ed Yardeni 是最新一位上修標普 500 目標價的大咖，隨著分析師對企業獲利的樂觀情緒不斷升溫，他將 2026 年底的目標價從 7700 點調升至 8250 點。

標普 500 較今年低點已反彈 16.5%，並在本周一 (11 日) 收盤再創歷史新高，而華爾街的看漲聲浪仍此起彼落。

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Yardeni 說：「我們從未見過市場對今、明兩年的共識獲利預期提升得如此迅速，這導致股市出現一場由盈餘驅動的『融漲』(melt-up)。」

事實上，摩根士丹利 (MS-US) 分析師 Mike Wilson 也觀察到，第 1 季財報季的每股盈餘 (EPS) 成長中位數與超越預期的程度，均創下四年來新高。

Yardeni 將 2026 年與 2027 年的每股營收預測分別調升 100 美元，達到 2200 美元與 2300 美元。這些數字與目前的市場共識幾乎一致，而這一切的前提建立在美國經濟將維持韌性的基礎上。

Yardeni 預期今年獲利率將升至 15%，明年升至 16.3%、略高於市場共識值，並預測標普 500 成分股 EPS 今年將爬升至 330 美元，2027 年達到 375 美元。

以此推算，若本益比落在 18 倍至 22 倍區間，標普 500 今年年底的目標區間將介於 6750 點至 8250 點之間。

然而，Yardeni 並非市場上最樂觀的人。近幾周市場對 EPS 的共識預估值已超越他的目標，目前 2026 年與 2027 年共識值分別達 336.49 美元 (相當於年增 22%) 與 386.70 美元。他感嘆說道：「分析師對今年四季 EPS 成長的狂熱程度，可說是前所未見。」

關鍵在於，Yardeni 觀察到標普 500 成分股中，預期每股營收與 EPS 呈現年比成長的公司比例持續增加，上周分別達到 89.6% 與 84.6%。

他說：「盈餘廣度正迅速擴大，對多頭是利多。」

這波盈餘紅利是他多年來稱為「咆哮 20 年代」(Roaring ’20s) 現象的一部分。他將此現象延續的「主觀機率」從 60% 調升至 80%，主因是他將其與先前的「不理性飆漲」情境合而為一。

Yardeni 認為，市場任何重大拉回都將是買入機會，且不會觸發類似 2000 年科技泡沫破滅的經濟衰退或熊市。他說：「我們仍認為經濟衰退導致熊市的機率為 20%。」

不過，Yardeni 的樂觀預期仍面臨風險，也就是伊朗戰爭導致的油價高漲可能重創全球經濟。他警告：「若爆發新一輪戰火可能更加棘手，例如發生停滯性通膨 (stagflation)。持續的通膨問題將迫使央行升息，在這種情況下，債市義勇軍可能會推升美債殖利率。」