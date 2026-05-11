鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-12 06:48

美國總統川普即將於 5 月 13 日至 15 日訪問中國，並與中國國家主席習近平舉行貿易會談。根據《紐約時報》、《路透》等多家媒體釋出的名單，川普組「企業國家隊」赴中談判，此次將帶領 16 位美企高層同行，包括蘋果執行長庫克 (Tim Cook)，以及特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk)，但輝達執行長黃仁勳意外未受邀。

外界預計峰會議程將涵蓋 貿易、人工智慧、出口管制、台灣問題和伊朗戰爭，美中雙方在經歷數週緊張局勢升級後舉行了會談。

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外媒傳出的伴隨川普訪中企業 CEO / 高層名單如下 (共 16 人)：

蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 特斯拉 (TSLA-US)／SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 貝萊德 (BLK-US) 董事芬克 (Larry Fink) 黑石集團 (BX-US) 執行長蘇世民 (Stephen Schwarzman) 波音 (BA-US) 執行長歐特柏格 (Kelly Ortberg) 嘉吉 (Cargill) 執行長賽克斯 (Brian Sikes) 花旗集團 (C-US) 執行長范潔恩 (Jane Fraser) Coherent (COHR-US) 執行長 安德森 (Jim Anderson) 奇異航太 (GE-US) 執行長卡普 (Larry Culp) 高盛 (GS-US) 執行長所羅門 (David Solomon) Illumina (ILMN-US) 執行長泰森 (Jacob Thaysen) 萬事達卡 (MA-US) 執行長 Michael Miebach Meta (META-US) 總裁兼副董事長麥考密克 (Dina Powell McCormick) 美光 (MU-US) 執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 高通 (QCOM-US) 執行長阿蒙 (Cristiano Amon) Visa (V-US) 執行長麥金納尼 (Ryan McInerney)

同時，思科執行長 Chuck Robbins 原本也獲白宮邀請同行，但因本週公司即將公布財報，最終無法成行。

知情官員透露，此行還包括 Meta、貝萊德、黑石集團、美光、高通、萬事達卡與 Visa 等企業高層，白宮此次特別鎖定農業、能源與商業航空等領域合作。

市場關注焦點之一，是中國可能宣布大規模採購波音客機。

業界人士透露，中國與波音已進行長期談判，潛在交易可能涵蓋多達 500 架 737 MAX 客機，以及數十架搭載奇異引擎的廣體客機。若最終成案，除了將成為中國自 2017 年以來最大波音訂單，也可能刷新全球航空史單筆訂單紀錄。

波音正仰賴川普政府協助，推動中國大型採購案解凍，外界普遍認為，若北京在峰會期間正式宣布採購，將被視為川習會重要成果之一。

除飛機訂單外，美中雙方也預計討論延長貿易戰休兵協議，包括中國對美國恢復稀土供應安排。不過，目前尚不清楚雙方是否會在本週達成正式延長協議。

值得注意的是，輝達執行長黃仁勳此次並未受邀訪中。

知情人士指出，白宮此次訪中重點更偏向農業與航空商業合作，而非半導體與 AI 議題。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳上週在接受 CNBC 採訪時表示：「我們應該讓川普總統宣布他決定宣布的任何消息…… 如果受邀，那將是一種榮幸，代表美國將是一種莫大的榮譽。」

儘管如此，川普政府與輝達關係近期仍持續升溫。川普政府已同意讓輝達 H200 AI 晶片出口至中國，但美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 日前坦言，由於中國企業仍須取得官方批准，目前相關晶片尚未真正進入中國市場。