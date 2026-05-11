鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-12 05:58

隨著美國牛肉價格持續飆漲、民眾通膨壓力升高，白宮確認，美國總統川普週一 (11 日) 將簽署兩項行政命令，試圖暫時降低牛肉進口關稅，壓低牛肉與牛排價格，穩定食品通膨。

受此消息衝擊，泰森食品 (TSN-US) 與沃爾瑪 (WMT-US) 週一分跌下滑 1.90% 和 2.18%，而巴西大型肉品公司 Minerva Foods ADR (MRVSY-US) 則飆升 15.28% 至每股 3.47 美元。

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白宮官員透露，新政策核心包括擴大牛肉進口，以及協助美國牧場業者恢復牛群規模。目前美國牛隻數量已降至 75 年來最低水準，主因是長期乾旱與養殖成本大幅攀升。

其中一項行政命令，將暫時取消牛肉進口年度關稅配額限制。原本超過配額後須課徵較高關稅，如今鬆綁後，可望讓更多低價牛肉進入美國市場，進一步緩解價格壓力。

另一項命令則要求美國小型企業管理局 (SBA) 擴大對牧場業者的貸款與融資支持，同時放寬部分監管措施，包括調整灰狼與墨西哥狼的保護規定，以及取消部分牲畜電子耳標要求，以降低畜牧業者負擔。

儘管近期雞蛋價格隨禽流感疫情降溫而回落，但牛肉價格依舊居高不下。數據顯示，美國牛肉價格過去五年已累計上漲約 40%。

分析指出，極端乾旱導致牧草減少，迫使農民增加飼料使用，推升養殖成本。同時，墨西哥牛群近期爆發「新世界螺旋蠅」(New World Screwworm) 疫情，也一度影響美國牛肉進口。

在供給吃緊情況下，美國消費者對牛肉需求仍維持強勁，進一步推高價格，使牛肉成為近年美國食品通膨的重要推手之一。

不過，川普擴大進口的政策，也引發美國畜牧業者不滿。

(圖片：shutterstock)

今年 2 月，美國政府已大幅增加阿根廷牛肉進口量，美國全國牛肉協會 (National Cattlemen’s Beef Association) 當時就警告，恐衝擊本土牧場業者生計。

此外，美伊衝突導致荷姆茲海峽運輸受阻，也推高全球肥料與農業原料成本，美國農民近期持續對成本壓力發出警訊。

根據美國農業部 (USDA) 預測，美國今年牛肉進口量將創歷史新高，主要來源包括巴西、澳洲與加拿大。

川普政府則將部分責任歸咎於大型肉品加工企業。美國司法部上週證實，已對掌控美國超過 85% 牛肉加工市場的「四大肉品加工商」展開反壟斷調查。