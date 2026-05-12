鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-12 08:00

最新數據顯示，隨著美伊緊張局勢推動油價持續攀升，美國民眾對通膨的擔憂急劇升溫，在谷歌搜尋中，「通膨 (inflation)」一字熱度超過 2022 年通膨高企時期的高點水準。

恐慌重現！美國Google「通膨」搜尋量超2022年高點 「這一關鍵字」更暴增逾10倍(圖:shutterstock)

數據顯示，「通膨」每日平均搜索量達 564 萬次，年增率 44.9%。

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與此同時，搜索量最高的是「關稅」和「油價」，後者較一年前暴增 1009.6%，反映出能源成本已成為民眾最關切的物價壓力來源。

自 2 月 28 日荷姆茲海峽中斷以來，布蘭特原油從每桶約 70 美元一度飆升至近 126 美元，美國汽油價格也從每加侖 2.98 美元漲至 4.18 美元，柴油逼近 5.59 美元的歷史高點。

美國 3 月消費者價格指數 (CPI) 已升至 3.3%，創兩年新高。 報告指出，全美 4 月 CPI 年增率進一步擴大，油價和半導體價格上漲持續向消費端傳導。

IMF 此前已將美國 2026 年通膨預估值上調至 3.2%，經合組織 (OECD) 更大幅上調至 4.2%。

此外，美國密西根大學 4 月消費者信心指數跌至 1950 年代有記錄以來的最低水準，民眾預期未來一年物價將上漲約 4.8%。