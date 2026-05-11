鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-11 12:00

南韓綜合股指 (KOSPI) 今(11)日開盤續創歷史新高，在美伊緊張局勢升級與國際油價上漲的背景下領漲亞太市場，兩大權值股 SK 海力士股價一度漲超 10%，三星電子股價上漲超 6%，雙雙刷新歷史新高，摩根大通 (下稱小摩) 更在不到一個月時間內二度上調 KOSPI 目標價，最高上看 10000 點。

有望再漲33%！小摩不到1個月內二度上調KOSPI目標點位：看漲情形下將衝破10000點(圖:shutterstock)

小摩在 4 月下旬給予 KOSPI 的基礎目標和看漲目標點位分別為 7000 點和 8500 點，今日則以半導體週期改善、企業治理改革與工業部門成長為由，將 KOSPI 基礎目標上調至 9000 點，看漲情境下的目標上調至 10,000 點，這意味著較上周五 (8 日) 收盤價尚有 33% 上行空間。

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受全球 AI 熱潮所推動的獲利成長提振，策略師們正競相上調對韓股的展望。KOSPI 今日早盤一度飆高 5.1%，觸及 7876.6 點的歷史新高，今年來累計大漲 86%，進一步鞏固其作為全球表現最佳股市之一的地位。